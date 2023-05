Foggia è sotto chock dopo il duplice omicidio che si è consumato nelle scorse ore, dopo che un panettiere 45enne ha ucciso due persone, il presunto nuovo compagno della moglie e la figlia 16enne. La tragedia si è consumata nella notte tra sabato e domenica nel comune di Torremaggiore, dove l’albanese Taulant Malaj ha sfogato la sua follia omicida.

La prima vittima è stato il 51enne Massimo De Santis, il vicino di casa da lui ritenuto essere il nuovo compagno della sua ex moglie Tefta, che è stato accoltellato per le scale dello stabile. Il 45enne è poi entrato in casa con l’intento di uccidere la moglie, ma la figlia 16enne Gessica Malaj è intervenuta per fare scudo alla madre, rimanendo uccisa dalle coltellate del padre.

Mentre Tefta era ferita a terra, l‘assassino ha girato un video col telefonino nel quale ha ripreso i corpi delle vittime, un filmato shoccante che circola in queste ore nelle chat di Whatsapp. “Vedete questo qua, lui è l’italiano”, dice in albanese nel video. “Ho perdonato già una volta mia moglie, lui è il secondo. Ho tagliato lui, li ho ammazzati tutti i tre, anche mia figlia, vedete qui“.

Poi urla, chiedendosi dove sia “il bambino“, facendo riferimento al secondo figlio di 5 anni avuto dalla moglie, che secondo gli investigatori stava cercando per uccidere anche lui. “Non ho finito ancora, non è venuto nessuno, nemmeno la polizia“. L’uomo è quindi uscito alla ricerca del bambino, mentre la ex moglie è riuscita a chiamare i soccorsi. La polizia ha arrestato l’uomo, ritrovando anche l’arma del delitto, un coltello da cucina.

La diffusione dello shoccante filmato è così estesa che il sindaco Emilio Di Pumpo ha fatto un appello su Facebook a fermare “il tam tam” della condivisione e ad “avere rispetto per le anime dei nostri concittadini venuti a mancare“. Tefta è ricoverata in ospedale a Foggia in stato di choc, mentre il figlio di 5 anni è stato temporaneamente affidato agli zii.