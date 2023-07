Fiocco rosa sul Frecciabianca, tutti i passeggeri aiutano nel parto

I ritardi dei treni in Italia sono da decenni un argomento di discussione che rasenta ormai il cliché, ma un treno ad alta velocità Frecciabianca di Trenitalia ha potuto addurre un ottimo motivo per giustificare il suo arrivo non in orario alla stazione di destinazione. È infatti a bordo del convoglio che è venuta al mondo una bambina.

Il lieto evento è avvenuto lunedì 3 luglio sul treno, che era partito da Roma ed era destinato a Torino, a bordo del quale viaggiava una donna in avanzato stato di gravidanza. Pochi minuti dopo aver lasciato la stazione di Genova, la donna ha iniziato il travaglio, e la Capotreno ha disposto una fermata straordinaria nella stazione di Arquata Scrivia, in provincia di Alessandria, non appena è stata informata.

Nel contempo è iniziata la ricerca di personale sanitario a bordo del treno, e si è fatta avanti l’operatrice sanitaria dell’ospedale di Pisa Isabella Carnero, diretta a Torino per andare a trovare la madre. La donna ha chiamato la collega ostetrica Daniela Sanfilippo, che si trovava nel suo giorno libero ed ha assistito alle operazioni del parto in videochiamata. Ad assistere al parto anche la capotreno Loredana Ferreri, il caposervizi Andrea Luschi.

“La prima cosa che ho pensato, quando ho risposto alla chiamata, è stata a uno scherzo“, ha dichiarato la dottoressa Sanfilippo, “poi quando ho capito che era tutto vero mi sono resa conto che la soluzione della videochiamata, proposta dai dipendenti di Trenitalia, fosse la migliore“. L’operatrice sanitaria Carnero ha commentato: “Il personale di Trenitalia è stato perfetto, ha collaborato in ogni manovra, così come i viaggiatori“.

Un particolare aiuto da un’anziana quasi 90enne che viaggiava sul treno.”Ho capito, inoltre, che tutte le stelle si erano allineate quando, chiedendo degli asciugamani, una viaggiatrice di 86 anni ha aperto la sua valigia e me li ha dati“, conferma Isabella. “Erano profumati, puliti e perfino stirati. Una roba di altri tempi“.

La partoriente ha dato alla luce la sua seconda bambina intorno alle ore 12 dopo 40 minuti di travaglio, creando una emozione indescrivibile per tutte le persone presenti. “Si è trattato di una giornata di lavoro davvero particolare e, ovviamente, senza precedenti“, ha commentato la capotreno Loredana Ferreri. “Lavoro in Trenitalia dal ’95, e questo penso resterà il giorno più adrenalinico e bello della mia carriera professionale“.