Finto maresciallo tenta di ingannare un’anziana convincendola a consegnargli 6000 euro

Il Comando dei Carabinieri di Giulianova ha recentemente condotto una serie di attività di controllo del territorio al fine di prevenire furti in abitazione. Grazie al supporto dei militari della radiomobile, le stazioni dei carabinieri hanno effettuato controlli capillari del territorio, concentrando la loro attenzione su zone residenziali, industriali e produttive. L’obiettivo di tali operazioni era quello di porre un freno a questo fenomeno che sta colpendo sempre più famiglie.

Durante uno di questi servizi, è stata sventata una tentata truffa ai danni di una donna di mezza età a Roseto degli Abruzzi: un sedicente “maresciallo dei carabinieri” aveva chiesto alla vittima di consegnare la somma di 6.000 euro a una persona che si sarebbe presentata a casa sua, al fine di risarcire un danno causato dal figlio in seguito a un incidente stradale.

Fortunatamente la donna ha subito capito che si trattava di una truffa e ha chiesto aiuto ai suoi congiunti che hanno chiamato il 112; i Carabinieri sono arrivati sul posto tempestivamente e hanno raccolto la denuncia, avviando le indagini per individuare gli autori del reato. Le truffe ai danni degli anziani sono una priorità per il Comando Provinciale di Teramo che, sin dal suo arrivo, ha trasmesso un forte impulso a tale attività. Sono molteplici le iniziative e le campagne informative che si stanno svolgendo in tutta la provincia teramana per contrastare questo fenomeno e mettere in guardia le persone da tali individui che si servono della buona fede delle loro vittime per perpetrare le loro azioni criminali.

Durante i controlli effettuati dai Carabinieri sono stati controllati 100 veicoli e identificati oltre 150 soggetti. In particolare, sono stati individuati due soggetti gravati da precedenti di polizia per delitti contro il patrimonio e che non avevano legami familiari o lavorativi con il territorio; sono in corso approfondimenti al fine di proporli per l’emissione del foglio di via obbligatorio.

Sono stati inoltre controllati 17 soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale che avevano l’obbligo di rimanere presso le proprie abitazioni. Durante le attività di controllo è stato eseguito l’arresto di un soggetto residente a Roseto degli Abruzzi, a seguito di molteplici furti commessi nella provincia di Bologna. Inoltre, sono state presentate tre denunce a p.l. per furto e tentato furto ai danni di esercizi pubblici di Giulianova e per guida senza patente e guida in stato di ebbrezza.

Il Comando Provinciale Carabinieri di Teramo continuerà a svolgere queste attività preventive e repressive in modo costante per fornire maggiore sicurezza ai cittadini. Le azioni messe in atto sono state efficaci nel fermare la tentata truffa e nel ridurre il numero di reati sul territorio.