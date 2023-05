Finisce in un canale con l’auto: spavento per una mamma e i suoi due figlioletti

Si sono vissuti momenti di paura nella mattinata del 14 maggio sulla litoranea sud di Brindisi, all’altezza della centrale Enel “Federico II” situata in località Cerano. Qui infatti una donna di 35 anni alla guida della sua auto, per cause ancora tutte in corso di accertamento da parte delle autorità, ha perso improvvisamente il controllo del mezzo finendo in un profondo canale che costeggia proprio l’impianto industriale. L’auto è andata completamente distrutta.

Immediatamente sul posto sono giunti i sanitari del 118 con due ambulanze e una squadra dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Brindisi. I sanitari hanno prestato soccorso ai malcapitati, mentre l’intervento dei “Caschi Rossi” si è reso necessario per mettere in sicurezza il veicolo e anche per recuperare tutta la documentazione che si trovava all’interno dell’auto. Per i tre fortunatamente non ci sono state importanti conseguenze fisiche.

Impatto tremendo

Prima di finire nel canale l’auto ha attraverso un profondo fossato per poi andare a sbattere sul cemento che costituisce la barriera della struttura di scolo. Madre e figli hanno subito sicuramente un impatto molto forte, ma come detto le loro condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni anche se si sono resi necessari gli accertamenti del caso.

Il sinstro si è verificato attorno alle 12:30 e non ha coinvolto altri veicoli. Vista la giornata uggiosa sull’arteria stradale non c’era molto traffico, in quanto solitamente la costa sud di Brindisi è presa d’assalto dagli abitanti dei paesi vicini per un scampagnata presso le rinomate località di Campo di Mare, Lendinuso e Casalabate, località che si trova in provincia di Lecce.

La litoranea sud collega infatti la costa brindisina a quella leccese attraverso una moderna strada che nel punto in cui è avvenuto l’incidente è anche abbastanza larga. Sicuramente nelle prossime ore, o al massimo nei prossimi giorni, potranno conoscersi ulteriori dettagli su quanto avvenuto sulla litoranea sud di Brindisi per giunta nel giorno della festa della mamma.