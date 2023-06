Fingono di rapirle la figlioletta per rubarle la borsa: "Cosa fai, non prendere la mia bambina!"

La recente vicenda accaduta nel Campo Santa Margherita a Venezia ha scosso l’intera città, suscitando grande preoccupazione tra i residenti. Una madre, una professionista che vive nella città lagunare, stava tornando a casa con la sua bambina di soli due anni quando è stata testimone di un episodio spaventoso. Mentre si avvicinava all’edicola con la chiesa dei Carmini alle spalle, una donna di circa trent’anni, che sembrava familiare alla madre, si è avvicinata alla bambina chinandosi come se volesse prenderla in braccio.

La madre ha reagito prontamente, urlando di lasciare la sua bambina e correndo verso di lei, gettando la borsa a terra. Ma ciò che è accaduto era solo l’inizio di una tecnica utilizzata dai borseggiatori che operano in zona.

Appena la madre ha abbandonato la borsa, un’altra donna è apparsa alle sue spalle e ha preso di mira lo zaino. Fortunatamente, la madre è riuscita a recuperare sia la borsa che la bambina, ma le due donne sono riuscite a dileguarsi prima dell’arrivo della polizia. La madre ha segnalato l’accaduto alle autorità, ma le è stato spiegato che non potevano fare nulla riguardo al tentativo di rapimento o al tentativo di borseggio. La sua convinzione è che le donne volessero creare un diversivo per rubare la borsa e non rapire sua figlia.

Questo episodio ha riportato l’attenzione sui frequenti borseggi che avvengono a Venezia, spingendo i cittadini a chiedere misure più rigorose per contrastare questa piaga. Secondo le ultime indagini, a Venezia opera una banda organizzata proveniente dalla Lombardia, che agisce con strategie ben consolidate e un modo di vestire quasi identico. Solitamente agiscono in gruppi di due o tre persone, individuano la malcapitata e la seguono da lontano fino al momento di colpire, spesso approfittando delle code agli imbarcaderi o degli ingorghi nelle vie più affollate. Uno dei membri del gruppo si avvicina alla vittima mettendo lo zaino davanti a sé e compie il borseggio, passando poi il bottino al complice che scompare nella folla.

Nell’ultima settimana, le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli, anche sotto copertura, nelle zone più critiche di Venezia, arrestando cinque borseggiatori e borseggiatrici colti sul fatto. Ma le vittime, avendo recuperato i propri oggetti rubati, hanno scelto di non presentare denuncia, rendendo i processi privi di fondamento.

Di fronte a questa situazione, molti cittadini si stanno organizzando autonomamente per proteggere se stessi e i turisti durante i tour. Le guide turistiche hanno creato una chat in cui condividono informazioni sui luoghi da evitare per evitare brutte sorprese. Un altro argine a questo fenomeno è l’azione di disturbo portata avanti dall’associazione dei “Cittadini non distratti“, impegnata da trent’anni contro i borseggiatori.

Ogni giorno, davanti alla stazione e agli imbarcaderi ACTV, qualcuno grida “Attenzione borseggiatori! Danger pickpockets!”. Questo semplice avvertimento ha dimostrato di funzionare, spingendo le bande a allontanarsi. Inoltre, è stato aperto un canale su TikTok in cui vengono condivisi video riguardanti le bande di borseggiatrici e anche dei “scatolettisti” (i borseggiatori che rubano portafogli dalle tasche delle giacche degli uomini).