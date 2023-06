Fingono di essere impiegati di Poste italiane per truffare un’anziana

Nella città di Farindola, provincia di Pescara, due malviventi sono stati arrestati in flagranza di reato dai Carabinieri della compagnia di Penne. I due uomini, di 33 e 69 anni, hanno tentato di penetrare in un’abitazione sotto le vesti di dipendenti di Poste Italiane. Mentre il più anziano dei due attendeva in macchina, il giovane ha cercato di convincere la coppia di anziani ad aprire la porta di casa loro, sostenendo di dover sostituire il libretto postale scaduto.

Tuttavia, la lucida e furba ottantenne ha immediatamente capito che si trattava di un meschino tentativo di truffa, grazie alle richieste insistenti sui nomi del marito e dei figli da parte del truffatore. Nonostante l’ostinazione del giovane, che paventava l’ipotetica possibilità di non riuscire più a percepire la pensione, la signora ha tenuto botta e si è rifiutata di aprire la porta.

I due malviventi sono poi fuggiti a bordo della loro auto, ma la donna non ci ha pensato due volte prima di segnalare il fatto alla centrale operativa della compagnia dei Carabinieri, fornendo una precisa e minuziosa descrizione dei fatti e delle persone coinvolte. Grazie alle sue indicazioni, una pattuglia del comando stazione di Civitella Casanova è riuscita a rintracciare l’auto dei malviventi, la cui descrizione coincideva con quella fornita dalla signora.

I militari hanno poi scoperto che le targhe dell’automobile erano contraffatte e che i due possedevano vari strumenti atti ad aprire e forzare serrature. Grazie ai risultati delle indagini, i due sono stati arrestati per tentato furto in abitazione, possesso ingiustificato di grimaldelli e falsità materiale.Questo è solo uno dei tanti casi di truffe ai danni degli anziani che si verificano nel nostro Paese.

Per prevenire questo tipo di reati, sono stati organizzati degli incontri con gli anziani al fine di fornire consigli pratici utili ad evitare di cadere nelle trappole dei malviventi. La diffidenza e la segnalazione tempestiva sono fondamentali per assicurare alla Giustizia gli autori di questi sgradevoli reati, che sfruttano la buona fede dei nostri anziani. Oggi, però, possiamo applaudire il coraggio della signora di Farindola, che ha saputo tenere testa ai malviventi e segnalare prontamente il fatto alle Forze dell’Ordine.