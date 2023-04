Filippo, bambino con un cuore artificiale, è determinato ad essere forte e a ritornare a casa

Filippo, un bimbo di sei anni, ha attraversato un periodo molto difficile che lo ha reso maturo e forte. Filippo è un bambino che sa quando non deve spingere i propri limiti, e che deve essere sempre determinato a comportarsi bene se vuole ritornare a casa a giocare con il fratellino. Ora questo è stato possibile grazie a un cuore artificiale nel carrello, e Filippo è finalmente uscito dal reparto ospedaliero. La madre del piccolo, Ottavia, sta affrontando con lui un lungo percorso di terapie mediche, nella speranza che un giorno possa arrivare un trapianto di organo, e lasciarsi alle spalle questi momenti difficili.

La storia di Filippo e della sua mialgia è iniziata nel maggio del 2021, quando i medici avevano scoperto la malattia dopo un controllo. Da quel momento, per il povero piccolo e per la sua famiglia è iniziato un difficilissimo periodo di via e vai tra diverse strutture, diversi ospedali e diversi medici. Il momento più buio è stato lo scorso 25 dicembre, quando è stato necessario attaccarlo a un cuore artificiale. Da allora Filippo non è mai uscito da quel reparto, tenuto sempre sotto osservazione dai medici e avvolto dall’affetto della sua famiglia. Il piccolo ha trascorso 120 giorni nel reparto di Cardio Chirurgia Pediatrica presso il Policlinico Sant’Orsola di Bologna. In quei giorni ha trascorso fra quelle mura anche il suo sesto compleanno. Ha fatto commuovere la notizia del bambino che, per la prima volta dopo 4 mesi, è finalmente uscito dal reparto, ritornando a casa, impazziente di giocare di nuovo con il fratello.

In questi mesi durissimi Filippo è rimasto attaccato a un cuore artificiale tradizionale che gli impediva ogni tipo di movimento, a causa delle dimensioni di questa attrezzatura. Infatti questo cuore artificiale tradizionale è un apparecchio dal peso di quasi 100 chili, e doveva sempre stare attaccato a una presa di corrente, poichè aveva un’autonomia di 30 minuti. Un’attrezzatura del genere consente solo spostamenti piccolissimi, a pochi metri dal letto.

Ora Filippo può finalmente uscire dal reparto grazie al nuovo cuore artificiale, più moderno e pratico, dal peso a di 9 chili, e con un’autonomia di 12 ore. Sant’Orsola che è il primo ospedale in Italia ad adottare questa atrezzatura, definendo: “Una rivoluzione per la qualità della vita dei bambini con patologie cardiache molto complesse che potranno finalmente muoversi più liberamente e, un domani, soggiornare in ambienti protetti anche fuori dall’Ospedale”.

Filippo ha fatto i suoi primi passi verso il bar dell’ospedale, accompagnato dai genitori. Appena uscito dal reparto, Filippo ha esclamato “WOW!”, ed era felice di non essere più chiuso in quelle quattro mura. La mamma ha detto che Filippo vorrebbe andare presto a scuola, giocare con suo fratello di due anni e con il cugino.