Festeggia per la fine di un ricovero e muore investita da un’auto davanti al figlio

A Tortoreto, in provincia di Teramo, si è verificato un grave incidente stradale. Un furgone di una società sportiva della zona, guidato da un uomo di 40 anni, ha investito due signore che erano a bordo strada in procinto di attraversare le strisce pedonali in una zona 30 presso il lungomare Sirena. Le signore erano uscite da un ristorante sul lungomare Sirena, dove erano andate a cena in compagnia del figlio di una di loro, che fortunatamente non è stato coinvolto nell’incidente.

Roberta Fiano, 56enne di Martinsicuro, è deceduta nell’impatto. Le signore, insieme al ragazzo, stavano uscendo dal ristorante dove avevano festeggiato il ritorno a casa della 56enne, dopo un lungo periodo di ricovero ospedaliero. Mentre le due signore stavano per attraversare la strada, giungendo in prossimità delle strisce pedonali, un furgone le ha investite. Il guidatore del veicolo, un uomo di 40 anni di Alba Adriatica, è risultato positivo all’alcoltest. L’uomo è stato subito arrestato dai carabinieri con l’accusa di omicidio stradale.

Il conducente del furgone aveva superato il limite di velocità nella zona 30, un’area recentemente introdotta che consente una velocità massima di 30 km/h. Il mezzo, utilizzato per il trasporto di passeggeri, è stato posto sotto sequestro.

L’incidente si è verificato tra lo chalet Odeon, sul lato mare, e l’hotel Costa Verde. Alcuni passanti hanno allertato tempestivamente i soccorsi, moblitando le ambulanze del 118 e della Croce Verde di Villa Rosa.

Ogni tentativo di salvarla dal violento impatto, però, si è rivelato vano: Roberta Fiano è deceduta praticamente sul colpo, sotto gli occhi del figlio. L’amica ha riportato diverse fratture tra cui un trauma cranico, ed è stata trasferita subito all’ospedale Mazzini di Teramo. I medici hanno poi rassicurato che la signora non sarebbe in pericolo di vita.