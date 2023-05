Alcune volte un momento di divertimento e di goliardia rischia di trasformarsi in attimi di paura, come quello che stanno provando i genitori di un bimbo di 5 anni che stava giocando nei campi vicino casa per essere poi investito e schiacciato da un trattore. Proviamo a ricostruire quei momenti terribili e la dinamica di questa disavventura che non ha lasciato scampo al piccolo.

I fatti si sono svolti nella giornata di domenica 21 maggio ad Argenta, in provincia di Ferrara, nei campi vicino alla casa del bambino. Il bimbo era attratto da un trattore nei pressi della sua abitazione, ma purtroppo quel momento di curiosità è stato per lui la goccia che ha fatto traboccare il vaso, in seguito al quale è avvenuto il fatto.

Forse un momento di distrazione o disattenzione, non si sa bene come sia stata la dinamica, che è tuttora al vaglio degli inquirenti, i quali proveranno a capire come sia potuto accadere. Il fatto è avvenuto nelle campagne in provincia di Ferrara, dove è avvenuta l’alluvione che ha causato moltissime famiglie sfollate.

Nel momento stesso in cui l’autista del trattore ha capito cosa fosse successo, ha allertato immediatamente i soccorsi, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare, in quanto le condizioni del bambino erano già irrimediabilmente compromesse. A quel punto è stato trasferito con l’elisoccorso all’ospedale di Bologna, dove ma le sue condizioni sono apparse fin da subito gravi. Il piccolo infatti è morto poco dopo il suo arrivo in ospedale.

I carabinieri di Portomaggiore stanno indagando, anche insieme al sostituto procuratore, Ciro Alberto Savino, il quale ha già aperto un’inchiesta al riguardo. Al momento si ipotizza il reato di omicidio colposo e, nel frattempo, sul corpicino del bambino sarà effettuata l’autopsia, in modo da riuscire a capire qualcosa in più.