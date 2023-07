Nel tratto pescarese dell’autostrada A14, un gruppo di malviventi ha tentato un fermo a un portavalori. L’azione si è svolta intorno alle 7 del mattino, nel tratto compreso tra i caselli di Pescara Ovest/Chieti e Pescara Nord/Città Sant’Angelo, precisamente al km 375. La situazione è ancora in evoluzione, ma attualmente il tratto è completamente chiuso al traffico in entrambi i sensi di marcia, causando diversi chilometri di coda.

L’entrata in autostrada è consigliata verso Bari attraverso il casello di Pescara Sud/Francavilla al Mare, mentre l’uscita consigliata provenendo da Ancona è attraverso il casello di Atri/Pineto. Per rendere la situazione ancora più complicata, lungo la carreggiata si sta sviluppando un denso fumo a causa di un incendio provocato dagli stessi banditi.Le immagini delle webcam di Autostrade per l’Italia mostrano un camion bloccato lungo tutta la carreggiata, impedendo il passaggio degli altri veicoli. Sul posto sono intervenute prontamente le forze dell’ordine e le squadre dei vigili del fuoco, con l’obiettivo di mettere in sicurezza la zona.

Oltre al personale di Autostrade per l’Italia e ai mezzi di soccorso, sono presenti anche meccanici e soccorritori del 118, arrivati sul luogo dell’accaduto tramite eliambulanza e autoambulanza della Misericordia.In seguito alle gallerie di Cappelle sul Tavo, sono state ritrovate tre automobili, completamente incendiate. Questo suggerisce che i malviventi abbiano cercato di nascondere le prove. Le prime ricostruzioni indicano che il portavalori della ditta Aquila è stato rallentato da un’automobile che lo precedeva.

Da quest’ultima, sono poi scesi i malviventi con kalashnikov in mano. Durante il fermo, sono stati saltare alcuni colpi, ma per fortuna nessuno è rimasto illeso. Uno dei proiettili ha raggiunto un mezzo della Sicuritalia/Ivri, che stava transitando sull’altra carreggiata. Il conducente ha tentato di fermarsi per prestare soccorso ai propri colleghi, ma solo una guardia giurata è stata soccorsa a causa di un malore. Nonostante l’azione criminale sia stata messa in atto con estrema violenza, i malviventi non sono riusciti a portare via il denaro dal portavalori.

Tuttavia, ciò non fa che aumentare la preoccupazione per la loro pericolosità e per la necessità di catturarli al più presto. Sul posto sono già in corso i rilievi della polizia scientifica, al fine di raccogliere prove e tracce utili all’individuazione dei responsabili.La situazione è in costante aggiornamento, e le autorità stanno facendo tutto il possibile per riaprire il tratto dell’autostrada A14 e restituire la normalità alla circolazione stradale. Nel frattempo, si invita a seguire le indicazioni delle autorità competenti e a evitare il tratto interessato dall’assalto. Si consiglia inoltre di rimanere informati attraverso i canali ufficiali per eventuali ulteriori sviluppi sulla vicenda.