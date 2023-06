Fermata con il cellulare mentre guida: avvocatessa minaccia i carabinieri

Una nota avvocatessa dell’Aquila è stata fermata dai carabinieri in via Rocco Carabba per una violazione al Codice della Strada: stava infatti utilizzando il proprio smartphone mentre guidava. Purtroppo, la situazione si è fatta subito tesa poiché la professionista ha cominciato ad offendere pesantemente i militari, richiamando attorno all’auto un capannello di persone.

Secondo quanto riferito dall’accusa, l’avvocatessa ha proferito frasi terribili contro i carabinieri in presenza di più persone, augurando loro addirittura tantissimi lutti nelle loro famiglie. Non solo, sembra che la donna abbia chiesto che sul posto venisse inviata un’altra macchina dei carabinieri, lamendandosi di essere stata minacciata.

Il comportamento dell’avvocatessa ha portato all’accusa di oltraggio a pubblico ufficiale e il sostituto procuratore Marco Maria Cellini ha chiuso le indagini preliminari a carico della professionista, che adesso ha 20 giorni di tempo per decidere se essere interrogata o presentare una memoria difensiva.

La vicenda ha ovviamente creato scompiglio tra i residenti dell’Aquila e ha sollevato molte polemiche, soprattutto il comportamento inappropriato dell’avvocatessa che ha cercato in tutti i modi di sottrarsi alla sanzione rimproverata, offendendo pesantemente i carabinieri e sfruttando la sua posizione nel mondo della pubblica amministrazione. Resta da vedere come la vicenda si concluderà, ma di certo l’episodio ha destato molto scalpore.

Questo episodio, oltre a rappresentare un grave comportamento dedito alla guida distratta, testimonia come talvolta la reazione di alcuni automobilisti possa essere eccessiva e non giustificata. Il rispetto delle regole del codice della strada e del lavoro delle forze dell’ordine resta un dovere fondamentale per tutti i guidatori, senza eccezioni.

Dobbiamo ricordare che ogni volta che ci mettiamo alla guida di un veicolo, portiamo con noi una grande responsabilità nei confronti della nostra sicurezza e di quella degli altri utenti della strada.