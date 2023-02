Ascolta questo articolo

I femminicidi sono in forte aumento in Italia. Una vera e propria strage di donne, colpevoli solo di aver creduto nell’amore, quello stesso amore che le ha portate in una bara, strappandole, per sempre, all’affetto dei loro cari.

Tutti gli italiani sono rimasti letteralmente senza parole, dinnanzi alla storia di Alessandra Matteuzzi, splendida 56enne dagli occhi azzurro cielo, rappresentante di vendita per uno showroom di abbigliamento. Alessandra è stata uccisa dall’ex compagno, Giovanni Padovani che, nelle scorse ore, ha rilasciato clamorose confessioni ai pm.

Le confessioni di Padovani ai pm

Alessandra parlava spesso di cattiveria inaudita da cui tenersi alla larga ma non poteva certo aspettarsi che il suo ex fidanzato, il calciatore della serie D, Giovanni Padovani, di 27 anni, le togliesse barbaramente la vita. Da lui non è riuscita a difendersi, purtroppo. La donna lo aveva conosciuto nel corso della scorsa estate, proprio su Facebook. I due si erano piaciuti, innamorati ma, come a volte accade, quell’amore si era trasformato in possesso, fino a ucciderla, in maniera a dir poco brutale. Lei aveva provato svariate volte a liberarsi di lui, fino a denunciarlo ai carabinieri.

Era dallo scorso gennaio, che Padovani aveva atteggiamenti persecutori nei confronti della donna, ed in effetti la sua vita era cambiata, rifugiandosi spesso dalla sorella Stefania, con la quale ha passato le ultime ore prima di essere massacrata, presso la sua abitazione, in via dell’Arcoveggio, a Bologna, proprio da colui che l’aveva amata, percossa ripetutamente a morte con un martello e con una panchina. Davanti ai pm, nelle scorse ore, Padovani ha pronunciato queste parole: “Lei era la mia droga, la mia ossessione. Non posso credere che non la rivedrò mai più. Sono stato colto da una furia cieca”. Dal Resto del Carlino, apprendiamo che Padovani è stato interrogato dai magistrati, dinnanzi ai quali ha respinto l’accusa di avere premeditato il delitto, rimanendo fedele alla ricostruzione fatta dopo l’omicdio, ossia dicendo di avere portato con sé il martello soltanto per legittima difesa, nei confronti del cognato di Alessandra che, in passato, era stato minaccioso nei suoi confronti.

Mentre il suo avvocato, Gabriele Bordoni intende fare richiesta di perizia psichiatrica, magari con incidente probatorio prima del processo, precisando, riguardo al suo assistito che: “Con sofferenza e patimenti ha riferito circostanze e fatti utili a spiegare come un ragazzo di 27 anni sia arrivato all’esasperazione, tale da compiere un gesto di tale gravità nei confronti di una donna così più matura di lui“, e che il suo assistito ha agito in “Una condizione alterata dovuta da un lato ad una sua predisposizione psichica, dall’altro alla relazione fortemente tossica e morbosa con la donna”,la Procura chiederà il giudizio immediato per il 27enne, formalizzando la richiesta entro la fine di questa settimana o all’inizio della prossima.