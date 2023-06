Feltri e Senaldi condannati per il titolo su Raggi: “Patata bollente”. L’ex sindaca: “Vittoria di ogni donna”

La sentenza emessa dalla Corte di appello di Catania ha finalmente stabilito una vittoria per Virginia Raggi, l’ex sindaca di Roma, nel caso che coinvolgeva Vittorio Feltri, attuale consigliere comunale a Milano, e Pietro Senaldi, editorialista e direttore di Libero. Entrambi sono stati condannati per il titolo offensivo “patata bollente” utilizzato nell’apertura del giornale. Entrambi dovranno pagare complessivamente un totale di 16 mila Euro.

La reazione di Raggi non si è fatta attendere, ma ha scelto di aspettare qualche giorno prima di esprimere il suo commento sulla sentenza. In una dichiarazione piena di dignità e fermezza, la ex sindaca ha sottolineato l’importanza di questa vittoria non solo per sé stessa, ma per tutte le donne.

“Siamo donne, non per questo siamo disponibili“, ha affermato Raggi. Queste parole mettono in evidenza il fatto che le donne non devono essere considerate oggetti o strumenti di facile presa, ma individui con dignità e autonomia. La condanna di Feltri e Senaldi per l’uso di un termine offensivo nei confronti di Raggi rappresenta quindi una vittoria per tutte le donne che si battono per essere rispettate e trattate con pari dignità.

Questa sentenza pone l’accento anche sulla responsabilità dei media nel trattare le figure pubbliche e nel rispettare il principio dell’uguaglianza di genere. L’uso di termini sessisti e denigratori nei confronti delle donne non può essere tollerato e va condannato fermamente. È un importante passo avanti nella lotta contro il sessismo e la discriminazione di genere.

La vittoria di Raggi in questo caso dovrebbe servire da esempio e incoraggiamento per tutte le donne che si trovano ad affrontare situazioni simili. Mostra che è possibile opporsi a un trattamento ingiusto e ottenere giustizia. Raggi ha dimostrato grande coraggio nel portare avanti questa battaglia legale, facendo valere i suoi diritti e quelli di tutte le donne.

È fondamentale che l’opinione pubblica prenda atto di questa sentenza e rifletta sulle implicazioni che essa comporta.