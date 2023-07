Federica Sciarelli ritrova un 15enne scomparso

Federica Sciarelli ha aiutato a riportare centinaia di persone a casa grazie alla sua quasi ventennale trasmissione di Rai3 “Chi l’ha visto?“, programma che conduce dal 2004. Oggi la presentatrice e giornalista italiana può anche vantarsi di avere in prima persona ritrovato un ragazzo le cui ricerche erano in corso.

La vicenda si è svolta domenica 2 luglio, quando la Sciarelli si stava godendo una giornata di mare a Palidoro, sul litorale romano. Nel pomeriggio la conduttrice ha improvvisamente notato, intorno alle 16, un ragazzo di 15 anni che appariva disorientato, ed ha allertato subito i soccorsi per intervenire.

Si è poi scoperto che il 15enne era un ragazzo scomparso da circa 3 ore, le cui ricerche erano in corso dalle ore 13:00 circa con l’aiuto della Capitaneria di Porto ed un elicottero dei Vigili del Fuoco ed un battello dei Sommozzatori. Era infatti dalla mattinata che si erano perse le tracce del giovane, che sarebbe affetto da alcune patologie, avvistato l’ultima volta in uno stabilimento balneare di Maccarese, e si era subito messa in moto la macchina dei soccorsi per cercare di rintracciarlo.

La conduttrice è rimasta insieme ad il ragazzo, ritrovato davanti all’ospedale “Bambino Gesù”, fino a che non sono arrivati i suoi genitori. Il giovane si trova in buone condizioni di salute, ed è stato affidato alle cure amorevoli della sua famiglia. Pare che il giovane si sia allontanato accidentalmente, percorrendo poi 5 km senza riuscire a ritrovare la strada per tornare indietro.

A riportare la notizia è stato lo stesso account Twitter ufficiale di “Chi l’ha visto?”, che ha postato al riguardo nella serata di domenica. “Sta bene il ragazzo scomparso sul litorale di Roma”, conferma sui social la trasmissione. “Mentre erano in corso le ricerche, è stato notato intorno alle 16 sulla spiaggia di Palidoro davanti all’ospedale “Bambino Gesù” da Federica Sciarelli, che è rimasta con lui mentre arrivavano i genitori“.