Famiglia falciata da un’auto, bimbo di 2 anni muore insieme al padre e alla nonna

Una felice giornata di vacanza si è trasformata in un incubo per una famiglia di Favaro Veneto, in provincia di Venezia, che si trovava in vacanza a Santo Stefano di Cadore, nelle Dolomiti bellunesi. Sul gruppo, composto da padre, madre, i due figli ed i nonni, è infatti piombata un’automobile mentre passeggiavano nel centro del paese, provocando il decesso di tre persone, tra le quali un bambino piccolo.

La famiglia stava trascorrendo alcuni giorni di vacanza nella loro seconda casa di montagna, e stavano camminando lungo un marciapiede stretto della strada regionale 355 che conduce a Sappada nel pomeriggio di giovedì 6 luglio, quando la macchina li ha centrati. Uno dei due bambini stava viaggiando in bicicletta, mentre l’altro, che ha perso la vita, si trovava nel passeggino.

Falciati sul colpo il padre di 48 anni, Marco Antoniello, e la nonna di 65 anni, Maria Grazia Zuin. È stato subito ricoverato presso l’ospedale di Belluno in condizioni gravissime il figlio Mattia di 2 anni, che si trovava nel passeggino quando la famiglia è stata investita, ma purtroppo per lui non c’è stato niente da fare, ed è deceduto poco dopo l’arrivo al nosocomio.

Il nonno è rimasto illeso, ma si è sentito male dopo aver assistito alla scena, ed è stato ricoverato a sua volta in ospedale. Ferite nello scontro la mamma, che spingeva il passeggino sul quale viaggiava Mattia, e l’automobilista al volante della macchina che ha falciato la famiglia.

Alla guida del mezzo una donna tedesca di 31 anni, che è stata fermata dalla polizia in serata che ha provveduto anche al sequestro del suo cellulare. Il sospetto è infatti che stesse utilizzando il telefonino durante la guida, e per lei si ipotizza il reato di omicidio stradale. In attesa dei risultati sull’eventuale uso di sostanze o alcol, i carabinieri hanno interrogato la donna con l’aiuto di un interprete.