Famiglia di una bimba di 9 mesi denuncia: "Per colpa dell’ospedale le serve una chirurgia plastica, faremo causa"

Arriva da Lucca la notizia di un caso di presunta negligenza all’interno di un ospedale che avrebbe portato una bambina di soli nove mesi ad essere obbligata ad un intervento di chirurgia plastica. A raccontare la vicenda i parenti della neonata, che non escludono di presentare denuncia per quanto accaduto.

A parlare è la nonna della piccola, il cui nome non è stato rilasciato alla stampa, che ha parlato con i giornalisti de “La Nazione”, dicendo: “Siamo sotto choc. La nostra bimba di appena 9 mesi sta male, ed ora deve subire un intervento di chirurgia plastica per quanto successo all’ospedale“. La nipotina era stata ricoverata per una semplice influenza gastrointestinale, ma che ora dovrà invece sottoporsi ad una operazione. La vicenda è avvenuta presso l’ospedale San Luca, nosocomio della frazione San Filippo in provincia di Lucca.

Mercoledì scorso la bambina era stata ricoverata presso il reparto di pediatria dell’ospedale per una influenza che l’aveva colpita. I sanitari hanno messo una flebo in vena alla bambina, che però è uscita poco dopo. Per evitare che succedesse di nuovo, hanno quindi attaccato la flebo alla mano destra della bambina, bloccandola con una fasciatura che ha provocato i danni alla bambina.

Infatti già poco dopo la madre ha avvisato il personale che la mano della figlia era gonfia, ma le sue preoccupazioni non sono state ascoltate, e le è stato semplicemente detto di tenere sollevato il braccio della neonata durante la notte. “Al mattino, giovedì, la bimba aveva una mano spaventosamente gonfia“, racconta la nonna. “A quel punto hanno tolto la fasciatura e hanno visto il disastro: la mano rossa e nera, tumefatta, con bolle e lesioni vive”.

La bambina è stata quindi trasferita d’urgenza presso l’ospedale pediatrico Meyer di Firenze, dove i dottori hanno riscontrato sulla piccola una febbre sopra i 39, e l’hanno ricoverata sottoponendola a varie terapie. “Hanno detto che deve essere fare subito la chirurgia plastica alla mano perché il liquido ha causato infiammazione e lesioni“, denuncia la nonna. “Questa cosa non può finire qui. Una bimba di 9 mesi trattata in questo modo. Adesso pensiamo a farla ristabilire e poi valuteremo se presentare denuncia contro l’Asl“.