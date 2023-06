Fabrizio, in cerca dei genitori biologici: "Mamma, papà, voglio conoscervi"

La ricerca delle proprie radici e delle proprie origini può essere un percorso emozionante e complesso. Questa è l’esperienza di Fabrizio Rofi, un uomo di 44 anni che desidera ardentemente trovare il tassello mancante della sua vita: i suoi genitori biologici.

Fabrizio è stato adottato quando aveva solo 18 mesi e ora, dopo tutti questi anni, sente il bisogno di scoprire la sua storia. Lavora in un’azienda metalmeccanica a Livorno, ma Firenze ha sempre occupato un posto speciale nel suo cuore, perché è lì che è nato il 15 gennaio 1979. Il suo obiettivo è quello di conoscere l’ospedale in cui è venuto al mondo, i suoi genitori, e spera di poter parlare con loro, se sono ancora vivi.

Fabrizio Rofi era stato abbandonato dai suoi genitori biologici alla nascita. Ha poche informazioni su di loro, sa solo che erano giovani, non sposati e in fase di separazione. È stato adottato insieme al fratello gemello e sono stati affidati a un orfanotrofio. La sua nonna paterna li ha visitati in ospedale, ma non sa quale ospedale fosse. Sono originari di Campi Bisenzio, ma non sa altro sulla sua storia familiare.

Le informazioni che Fabrizio possiede non sono ufficiali, ma sono solo frammenti di ricordi e voci che gli sono giunte. Sono pezzi piccoli ai quali si aggrappa per cercare di scavare nel suo passato. Oltre a ciò, Fabrizio si è rivolto anche al Tribunale, presentando un’istanza ufficiale per cercare di ottenere informazioni.

La ricerca delle proprie origini è spinta non solo dalla curiosità, ma anche dalla necessità di conoscere informazioni cruciali sulla propria salute. Questo è un importante motivazione per intraprendere la sua ricerca. Oltre alle vie ufficiali, sta utilizzando tutti i mezzi a sua disposizione, compresi i social media, per scoprire dettagli che potrebbero essere fondamentali. Ha partecipato a gruppi di discussione sull’argomento e ha lanciato appelli per ottenere informazioni. La sua determinazione lo ha portato a scrivere anche nei gruppi cittadini di Campi Bisenzio, sperando di trovare ulteriori informazioni utili.

Chiunque desideri fornire informazioni a Fabrizio può inviare una e-mail a [email protected] Fabrizio è nato il 15 gennaio 1979 a Firenze, in un parto gemellare. È stato adottato insieme al fratello gemello Daniele all’ospedale Meyer quando avevano solo 18 mesi. Questi sono i nomi dati dai loro genitori biologici. L’orario di nascita dovrebbe essere 15:00 e 15:15.