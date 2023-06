Flavia Ferrari, una giovane atleta di soli 24 anni, si è accasciata sull’erba nel parco di Tor Tre Teste a Roma, stroncata da un improvviso malore. Nonostante l’allarme dato dai passanti e l’intervento del personale medico del 118, per Flavia non c’è stato nulla da fare. La giovane aveva un passato brillante nel mondo dell’atletica, essendo stata mezzofondista della nazionale azzurra under 20 e partecipando a diverse maratone. Tuttavia, nel 2019, le fu diagnosticata una grave cardiopatia che l’aveva costretta ad interrompere l’attività agonistica.

Il decesso di Flavia è al momento oggetto di indagini da parte dei carabinieri, poiché potrebbe essere stata colta da un malore improvviso mentre praticava attività sportiva, come suggerisce il fatto che si trovava nel parco indossando abiti da ginnastica. Sarà l’autopsia, disposta dalla magistratura e programmata per i prossimi giorni presso l’Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Tor Vergata, a fornire maggiori informazioni sulle cause del decesso della ragazza.

Flavia Ferrari viene ricordata sulla pagina della Fidal del Lazio attraverso i suoi successi sportivi. La giovane ex atleta era tesserata con Libertas Castelgandolfo Albano e Studentesca, e ha rappresentato la FIDAL Lazio e la Nazionale. Nonostante non potesse più praticare l’atletica agonistica, la corsa, lo sport e l’atletica sono rimasti parte integrante della sua vita. Pochi istanti prima del decesso, Flavia aveva festeggiato sui social la sua dimissione da una struttura sanitaria, una delle tante che l’hanno accolta e supportata nel corso degli anni, documentando il suo percorso con foto e post, senza mai perdere il suo sorriso.

Specializzata nelle gare di 800 e 1500 metri, la mezzofondista romana era stata allenata da Daniele Troisi, presidente del CP Roma Sud, e il suo ultimo tesseramento era con la Studentesca. Dopo aver iniziato con la Libertas Castelgandolfo Albano, era stata accolta dalla Studentesca, che aveva festeggiato le sue convocazioni nella nazionale giovanile sia per la gara del doppio giro di pista che per i 1500 metri.

In seguito alla notizia, Fabio Martelli, presidente della FIDAL Lazio, esprime il suo personale cordoglio alla famiglia di Flavia, alla madre, al padre e al fratello, per il dolore che stanno affrontando, un dolore che possiamo solo immaginare. Martelli afferma di essere vicino a loro e a tutti coloro che hanno sempre amato e apprezzato Flavia come sportiva e giovane donna.