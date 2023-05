Esegue un’improvvisa inversione a U in autostrada: muore in uno scontro frontale

Un uomo di 67 anni, residente a Treviso, ha perso la vita in seguito a un tragico incidente stradale sull’autostrada A27. Il sinistro si è verificato nel tardo pomeriggio, sulla carreggiata sud, proprio all’uscita della galleria di Vittorio Veneto, mentre l’uomo stava viaggiando in direzione di Venezia. Durante un’errata manovra di inversione a U, il suo veicolo è entrato in collisione con altre due vetture che stavano procedendo nel verso giusto.

Nell’impatto sono rimaste ferite altre due persone, una donna di 52 anni e un uomo di 41 anni, che si trovavano a bordo di una delle due vetture coinvolte nell’incidente. Fortunatamente, un’intera famiglia che viaggiava sull’altra vettura è rimasta illesa, ma è stata fortemente scossa dall’esperienza.

Inizialmente, le notizie circolate riportavano che l’uomo aveva imboccato l’autostrada contromano, passando dal casello in direzione opposta, ma la società Autostrade è intervenuta per fornire una ricostruzione più precisa dell’accaduto, basandosi sulle immagini delle telecamere di sorveglianza.

Secondo quanto emerso, la Kia Sportage guidata dalla vittima stava procedendo correttamente sulla corsia in direzione Venezia. A un certo punto, però, il conducente ha improvvisamente rallentato e si è fermato per poi effettuare un’inversione a U sulla stessa carreggiata. È così che l’uomo si è ritrovato a viaggiare contromano, e nonostante gli altri due conducenti abbiano cercato in extremis di frenare, le loro auto si sono scontrate violentemente con il veicolo dell’uomo. La nota ufficiale di Autostrade recita quanto segue: “La dinamica dell’incidente è attualmente oggetto di indagine da parte della Polizia Stradale, la quale si è prontamente recata sul luogo dell’incidente. Tuttavia, dalle immagini delle telecamere disponibili sul tratto autostradale, è possibile constatare che il veicolo coinvolto, che stava procedendo correttamente in direzione Venezia, ha effettuato un’inversione del senso di marcia, immettendosi sulla carreggiata in modo contrario”.

Sul luogo dell’incidente sono giunte immediatamente numerose ambulanze, unitamente agli agenti di Polizia e all’elicottero del Servizio Urgenza Emergenza Medica (Suem). La carreggiata è rimasta chiusa per circa tre ore al fine di consentire i soccorsi e di eseguire tutti gli accertamenti del caso, successivamente la circolazione è ripresa regolarmente.