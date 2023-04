Maria Francesca, una bambina di 12 anni affetta da sindrome di Down, è stata esclusa dallo spettacolo organizzato dalla scuola di danza che ha frequentato per sei anni a Foggia. La madre ha denunciato l’accaduto a Foggia Today raccontando: “Ci hanno detto che Maria Francesca aveva difficoltà nei movimenti e non riusciva a seguire e a mantenere il ritmo. Hanno detto che presentava difficoltà motorie e relazionali”.

La madre ha dichiarato di essere stata informata dalla scuola di danza che sua figlia avrebbe potuto “condizionare la prova finale”. Questa notizia ha spinto i genitori di Maria Francesca a scrivere al ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, spiegando che Maria Francesca era stata costretta a seguire le lezioni a singhiozzo nei primi anni a causa della pandemia e della sua salute cagionevole: “L’anno scorso ha potuto finalmente riprendere, ma al suo rientro abbiamo scoperto che era stata tolta dal gruppo delle sue amichette e inserita in quello delle ballerine molto più piccole di lei. L’integrazione è stata difficile e lei non l’ha presa bene”.

I genitori hanno deciso di lasciarle frequentare i corsi sperando che la situazione si stabilizzasse, tuttavia la scuola aveva informato i genitori che Maria Francesca era stata esclusa dal saggio di danza. La madre ha dovuto ritirare la figlia dalla scuola di danza e questo potrebbe aver provocato dolore a Maria Francesca, che chiedeva ancora a sua madre se sarebbe ritornata a danzare. La madre sostiene che la scuola poteva e doveva lavorare meglio con lei, dato che Maria ha una grande passione per la danza e ed è molto disciplinata e preparata per svolgere il saggio di danza.

I genitori di Maria Francesca descrivono la loro figlia come una bimba solare, aperta, socievole, disponibile e sempre impegnata. Inoltre, la piccola è seguita da medici specialisti.

Sembrerebbe che la città di Foggia non sia molto attrezzata e aggiornata su questeo tipo di tematiche, e di conseguenza le famiglie che hanno un membro con disabilità spesso si sentono escluse ed emarginate.