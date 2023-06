Esce il 6 al SuperEnalotto, vinti 42 milioni con una schedina da 1 euro

A quasi tre mesi dall’ultima volta in cui è stato centrato, è uscito finalmente il 6 al SuperEnalotto, che renderà milionario il vincitore con una spesa assolutamente irrisoria. Il fortunato giocatore che ha centrato la corretta combinazione di numeri incasserà infatti oltre 42 milioni di euro a fronte di una giocata da un euro.

La sestina che ha condotto alla cospicua vittoria è composta dai numeri 8 30 33 40 64 78 JOLLY 42 SUPERSTAR 59, ed è stata centrata con una schedina da un solo euro giocata a Teramo. Il Jackpot che è stato centrato non rappresenta il più alto della storia, ma è comunque una cifra decisamente importante, ben 42.590.153,89 euro.

Anche se ancora non sono emersi dettagli sul vincitore, che probabilmente non renderà mai nota la sua identità, si sa già dove ha avuto luogo la fortunata giocata. Si tratta della tabaccheria Nicolini Di Domenico Carlo Giacomo che si trova a Teramo in via Statale 80, dove la schedina vincente è stata giocata tramite Quick Pick.

La vittoria di sabato 10 giugno è la terza dell’anno in corso. Lo scorso 16 febbraio fu la volta della vincita record di 371,1 milioni di euro, una cifra mai raggiunta prima dal famoso concorso. All’epoca la vittoria era arrivata tramite il sistema “Una Buona Stella” da 450 euro, diviso in 90 cedole a caratura da 5 euro ciascuna, per una vincita da circa 4 milioni di euro per ogni giocatore. Risale invece al 25 marzo la vittoria più recente con un jackpot di 73,8 milioni di euro.

Da quando è nato il SuperEnalotto nel 1997 sono state ben 128 le vincite totali nelle quali i concorrenti hanno centrato il 6, inclusa la più recente. Se si considera solo le vincite conquistate con il 6, sono oltre 5 miliardi di euro i montepremi distribuiti nel corso di questi 26 anni.