Sei anni fa a Mestre, un anziano ottantunenne ha riportato una frattura al bacino a causa di una porta scorrevole malfunzionante che si è chiusa improvvisamente mentre stava entrando in un negozio di ricambi per auto. Pochi giorni fa, il Tribunale di Venezia ha condannato la società titolare dell’esercizio commerciale a risarcire l’uomo con una somma di 12mila euro, oltre agli interessi e alle spese di giudizio, quantificate in oltre 5mila euro.

La giudice Silvia Barison ha ritenuto la società responsabile dell’incidente ai sensi dell’articolo 2051 del Codice civile.La difesa della società si è costituita in giudizio, sostenendo che la porta scorrevole funzionava perfettamente e che l’incidente era da addebitarsi al comportamento negligente e disattento dell’anziano. Tuttavia, il giudice ha escluso questa ipotesi, ritenendo che la società dovesse rispondere del danno subito dall’anziano. Purtroppo, l’anziano è deceduto per cause non legate alla caduta, e pertanto il risarcimento sarà corrisposto ai suoi eredi.

La sentenza può essere impugnata in appello, ma al momento la società è stata condannata a versare una somma significativa a titolo di risarcimento. Questo episodio evidenzia l’importanza per le aziende di adottare tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza dei propri clienti e visitatori, evitando incidenti che possono avere conseguenze gravi e costose. Sarà interessante capire se il caso verrà portato in appello e se la sentenza subirà variazioni.

