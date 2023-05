Ennesima morte sul lavoro: 55enne schiacciato da una lastra di marmo

Un ennesimo incidente sul lavoro ha provocato la morte di un uomo. La vittima si chiamava Ugo Antonio Orsi ed aveva 55 anni. L’uomo lavorava in una cava della Garfagnana sulle pendici del monte Pisanino, in provincia di Lucca, ed è morto schiacciato da un masso di marmo.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 8 del mattino di sabato 13 maggio, quando una lastra di marmo si sarebbe staccata improvvisamente, travolgendo ed uccidendo Ugo sul colpo. I colleghi presenti hanno allertato immediatamente il 118, che ha inviato sul posto l’elisoccorso Pegaso, decollato dal Cinquale. Il personale di emergenza ha però solo potuto constatare la morte dell’operaio, mentre l’ambulanza che stava arrivando sul posto è stata fatta rientrare.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i vigli del fuoco, gli addetti del dipartimento prevenzione della Asl per l’igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro ed i carabinieri, che hanno messo sotto sequestro l’area dove è avvenuta la tragedia. La procura di Lucca ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, e potrebbe voler disporre un’autopsia sul corpo della vittima.

Ugo Antonio Orsi , che viveva nella frazione di Minucciano, Gorfigliano, lascia una compagna di nome Simona ed i tre figli Giancarlo, il quale lavora anche lui come operaio in una cava, Jessica Elena e Margherita. Il 55enne era impiegato presso la cava, in concessione a un’azienda di Carrara, da circa otto anni.

“Un altro morto sul lavoro che ci porta profondo dolore ma anche tanta rabbia. Siamo vicini alla famiglia della vittima“, commentano in una nota congiunta Rossano Rossi ed Alessia Gambassi, rispettivamente segretario generale Cgil Toscana e segretaria generale Fillea Cgil Toscana, annunciando uno sciopero. “I lavoratori del distretto del marmo Apuo Versiliese lunedì 15 maggio si fermeranno per tutta la giornata lavorativa per dare un segnale forte: basta morti sul lavoro“.