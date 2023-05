Emilia Romagna, vigili del fuoco dopo l’emergenza chiedono l’apertura di un tavolo tecnico

Cosa ne pensa l’autore

Manuel Giusti - In merito alla situazione dei vigili del fuoco, i sindacati sono stati molto vocali nell'affermare la necessità di aprire un tavolo di confronto e negoziazione con le autorità competenti, per discutere delle problematiche che i loro rappresentati stanno affrontando ogni giorno.Uno dei principali temi sul tavolo riguarda sicuramente la questione dei diritti e delle condizioni di lavoro dei vigili del fuoco, soprattutto in un'epoca in cui la crisi economica ha portato a una riduzione delle risorse e delle opportunità per il settore pubblico.