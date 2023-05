Repubblica ha avuto l’opportunità di documentare l’impatto dell’alluvione e delle frane nelle aree della provincia di Ravenna, grazie ad un sorvolo in elicottero delle zone più colpite. Le immagini scattate una settimana dopo la catastrofe vengono confrontate con quelle di archivio, permettendo di evidenziare il cambiamento radicale che l’evento ha causato sulle comunità locali e sul paesaggio.

Le foto mostrano interi tratti di territorio, dove il limo e l’acqua oleosa coprono le zone costiere, le campagne e le periferie delle città. In molte delle immagini, è evidente il contrasto tra la bellezza del paesaggio presente nei tempi normali e lo scenario desolante e allarmante degli effetti della calamità. In una delle foto, ad esempio, si vedono i cumuli di fango che imprigionano Sant’Agata sul Santerno, paese in cui migliaia di persone stanno ancora lottando per liberare i propri territori dalla morsa degli elementi distruttivi.

Tra le immagini che colpiscono maggiormente, ci sono quelle che mostrano i canyon vertiginosi che si sono originati dalle frane che hanno tagliato le colline e le montagne della zona. Queste frane hanno isolato i paesi e le frazioni circostanti, creando difficoltà enorme per le persone che vivono in queste comunità. L’elicottero NH90 dell’aviazione dell’esercito ha giocato un ruolo fondamentale nell’assistere le persone che si trovavano in difficoltà nella zona colpita dall’alluvione.

Grazie a questo supporto, decine di migliaia di persone sono state salvate e tenute in vita durante le prime ore della catastrofe. Inoltre, i militari hanno svolto un ruolo importante nella ricostruzione del prima e del dopo della fine del mondo che è stata rappresentata dall’alluvione.

Le vecchie campagne verdi sono state sostituite dalle nuove e caffelatte paludi, e le città ordinate sono state ridotte al caos di baraccopoli. In conclusione, l’esperienza di Repubblica di documentare i danni causati dalle alluvione ci ricorda l’importanza di proteggere e preservare i nostri paesaggi naturali, al fine di minimizzare l’impatto delle catastrofi naturali sulle comunità locali.