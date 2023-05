Emilia Romagna: collasso sanitario, richieste misure di profilassi e tutela della salute del personale

La devastante alluvione che si è abbattuta sull’Emilia Romagna ha richiesto l’intervento di numerose squadre dei Vigili del Fuoco che, con la loro consueta generosità e professionalità, si sono dedicati alle delicate operazioni di soccorso e assistenza alle popolazioni colpite.

Tuttavia, come ampiamente rilevato dalle autorità locali, il rischio di un’emergenza sanitaria post-alluvione è sempre più concreto. Dopo quasi una settimana dall’evento, il pericolo provocato dall’acqua putrida che potrebbe veicolare infezioni e, di conseguenza, creare rischi per la salute e la sicurezza del personale e dei cittadini, si sta facendo sempre più pressante.

Come riportato dagli organi di stampa, gli Amministratori locali hanno lanciato appelli affinché la popolazione adotti misure di profilassi e l’uso di dispositivi di protezione individuali per proteggere la pelle dal contatto con l’acqua. In questo contesto, il CONAPO chiede se l’Amministrazione è consapevole della problematica in questione e se sono state già adottate misure per far fronte a tale emergenza. In ogni caso, si richiede che il personale sia adeguatamente informato sui rischi e sulle procedure di profilassi da eseguire e fornito dei presidi necessari per tutelare la loro salute e sicurezza.

Non solo, ma si chiede anche, in conformità con il punto 3.6 dell’allegato A alla circolare della Direzione Centrale per l’Emergenza, il Soccorso Tecnico e l’Antincendio Boschivo n. EM-01/2020 prot. n. 6098 del 28/02/2020, l’invio sul luoghi dell’emergenza dei medici di ruolo del CNVVF per i compiti di raccordo con le autorità sanitarie. Infine, è fondamentale che le istituzioni locali e i soccorritori rimangano vigili e fermamente impegnati per garantire la sicurezza e il benessere della popolazione colpita dall’alluvione e le autorità competenti adottino tutte le precauzioni necessarie per evitare ulteriori problemi di salute.

In questo contesto, emerge la necessità di fornire supporto alla componente sanitaria del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (CNVVF), per consentire agli operatori di svolgere il proprio lavoro in sicurezza. In particolare, si richiede l’invio di personale esperto, adeguatamente attrezzato e formato, nei luoghi della calamità, per garantire una presenza costante e un intervento immediato in caso di necessità.