Emilia Romagna, allerta gialla a causa del rischio idraulico

La giornata di oggi, lunedì 29 maggio, prevede un’allerta meteo gialla per criticità idraulica in diverse zone dell’Emilia Romagna. In particolare, la pianura bolognese, il ravennate e il forlinese saranno interessati, mentre le aree limitrofe rientrano in verde, anche se è ancora presente l’allerta frane.

Nonostante i temporali previsti siano di breve durata e sparsi, il rischio frane e l’acqua alta nei centri abitati resta preoccupante. L’alluvione ha portato con sé il nuovo timore di un’emergenza sanitaria, a causa delle acque stagnanti, dei liquami inquinanti e della proliferazione delle zanzare che possono diffondere malattie. Per questo motivo è stata avviata una campagna vaccinale gratuita contro le malattie infettive. Le autorità spiegano che bisognerà almeno una settimana per liberare i centri abitati dall’acqua e dal fango in eccesso, esponendo i cittadini a rischi sempre maggiori.

La sindaca di Conselice ha quindi firmato un’ordinanza che impone ai cittadini di lasciare le proprie case fino a ulteriori comunicazioni.I danni alle infrastrutture risultano molto elevati, con danni alle strade provinciali per quasi 680 milioni di euro. Se si considerano anche le strade comunali e statali, si può parlare di danni che superano il miliardo di euro, includendo anche le zone collinari e montane. La situazione risulta molto complessa, con quasi 400 frane attive e 476 strade totalmente chiuse.

Il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini ha già preso parte a un incontro con il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, per cercare di trovare soluzioni concrete alla situazione. Il piano d’intervento urgenti da dieci milioni di euro per l’emergenza alluvioni è stato già approvato, con 3,1 milioni di euro destinati alle spese sostenute dagli Enti locali per i soccorsi e l’assistenza alla popolazione, 3 milioni per i contributi di autonoma sistemazione per chi ha dovuto abbandonare la casa, 1,2 milioni per il rimborso delle spese sostenute dai volontari di Protezione Civile e 2,7 milioni di euro rivolti ai primi interventi di somma urgenza sui corsi d’acqua.

I Comuni possono già richiedere l’anticipo del 50% dei costi sostenuti alla Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile, in attesa della complessiva ricognizione dei danni pubblici e delle spese da fare per ripristinare la normalità. La vicepresidente con delega alla Protezione civile Irene Priolo sottolinea che il piano d’intervento darà una copertura agli interventi che sono stati effettuati finora per prestare soccorso alla popolazione.