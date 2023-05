Emilia Romagna: acqua contaminata dopo l’alluvione, rischio di malattie

Il comune di Ravenna e l’Ausl Romagna hanno dovuto lanciare un allarme in seguito all’alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna. Secondo le Aziende Unità Sanitarie Locali, le acque reflue provenienti dai sistemi fognari, dalle sostanze chimiche e dai rifiuti agricoli o industriali potrebbero essere contaminate e quindi potenzialmente dannose per la salute.

Per questo motivo, i volontari sono stati invitati a indossare stivali o scarpe robuste per protezione, evitare ciabatte e infradito e fare attenzione che i bambini evitino di giocare con fango e acqua. Inoltre, si è raccomandato di indossare i guanti quando si prevede il contatto con l’acqua reflua e di lavare bene le mani con sapone e acqua corrente dopo ogni contatto.

La direttrice del dipartimento di sanità pubblica dell’Ausl Romagna, Raffaella Angelini, ha rivelato che nell’acqua alluvionale possono essere presenti germi che possono causare malattie infettive di tipo fecale-orale, come la salmonellosi e l’epatite A. L’importanza di adottare tutte le precauzioni igienico-sanitarie quando si è a contatto con l’acqua reflua è quindi fondamentale.

In questo senso, l’Asl Romagna ha raccomandato di fare attenzione anche alle infezioni gastrointestinali che possono essere causate dalla contaminazione dell’alluvione con il sistema fognario, e di evitare di toccarsi naso e bocca con le mani sporche di fango. Per quanto riguarda le vaccinazioni, sebbene non sia obbligatorio, l’Asl Romagna ha raccomandato l’antitetanica, e si è attivata per vaccinare i cittadini nelle zone colpite dall’alluvione. Mentre per l’aria, non c’è problema se l’acqua non produce un effetto aerosol, e in caso di fango secco sarebbe meglio proteggersi con una mascherina Ffp2 e una visiera per gli occhi. Infine, nelle zone dove l’acqua non si è ancora defluita, come nel caso di Conselice, dove parte del paese è ancora allagato, non si è ancora verificato nessun allarme sanitario.

Tuttavia, è importante seguire tutte le precauzioni igienico-sanitarie e non entrare in contatto con l’acqua stagnante, che può causare la formazione di muffe e spore dannose per la salute. In ogni caso, l’Asl Romagna sta monitorando la situazione, e si è assicurata che al momento non ci siano situazioni di allarme sanitario.