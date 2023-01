E’ di Saman Abbas il corpo rinvenuto a Novellara: a confermarlo, l’esame dell’arcata dentale

Ascolta questo articolo

Il caso della 18enne pachistana Saman Abbas ha tenuto con il fiato sospeso l’Italia intera. Della giovane, come ormai noto, si sono perse le tracce da Novellara, nella notte tra il 30 aprile e il 1 maggio 2021, mentre gli inquirenti si sono messi subito al lavoro per ricostruire quanto accaduto.

In breve tempo, quello che sembrava un allontanamento volontario, ha ceduto il posto ad una realtà ben diversa ed agghiacciante, in quanto Saman sarebbe stata uccisa dai suoi familiari per essersi fermamente opposta al matrimonio combinato, deciso a tavolino dai suoi genitori, con il cugino; matrimonio che si sarebbe dovuto tenere in Pakistan. La svolta è arrivata proprio poche ore fa.

La svolta definitiva

Lo scorso 18 novembre, si è avuta una prima svolta nel caso, in quanto i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Reggio Emilia, che hanno raggiunto la zona insieme a quelli della Compagnia di Guastalla, nei pressi di un casolare abbandonato, a 500 metri dall’abitazione degli Abbas, hanno rinvenuto un cadavere che è stato recuperato attraverso un complesso procedimento, tenendo presente la natura argillosa del terreno e il tetto pericolante dell’edificio che necessitava di una messa in sicurezza del luogo, per evitare incidenti durante le operazioni. Le prime parole pronunciate dal procuratore capo di Reggio Emilia, Gaetano Calogero Paci, subito dopo il recupero dei resti, sono state queste: “E’ emerso un corpo sostanzialmente integro, che si è ben conservato considerata la profondità nella quale è stato interrato per oltre un anno e mezzo. Indossava gli stessi abiti al momento dell’interramento”.

Oggi, 4 gennaio 2023, è arrivata la svolta definitiva in quanto possiamo dire con certezza che quel corpo appartiene alla povera Saman Abbas. Il riconoscimento è stato possibile attraverso un’anomalia dentaria. E’ stata l’avvocato Barbara Iannuccelli, che rappresenta l’associazione Penelope nel caso della 18enne pachistana, uccisa dalla sua famiglia per essersi opposta al matrimonio combinato nella sua terra d’origine, a dichiarare: ” E‘ stata identificata da un’anomalia dentaria, attraverso la comparazione di foto e video. Quindi non sarebbe nemmeno necessario il Dna; e poi è stata trovata la frattura della parte sinistra dell’osso ioide, che presuppone un evento molto importante e un’azione meccanica sul collo. Però bisogna capire con successivi approfondimenti istologici sulle ossa stesse se è una lesione pre o post mortem”. La frattura nella parte anteriore del collo, avvalorerebbe l’ipotesi di strangolamento. Ricordo che manca ormai poco all’inizio del processo per l’omicidio di Saman Abbas, fissato per il 10 febbraio prossimo. Sul banco degli imputati ci sono i genitori della 18enne uccisa, Shabbar Abbas e Nazia Shaheen (quest’ultima ancora latitante), lo zio Danish Hasnain, ritenuto l’autore materiale dell’omicidio, e i due cugini Ikram Ijaz e Nomanhulaq Nomanhulaq .

I cinque dovranno rispondere delle accuse di sequestro di persona, omicidio volontario e soppressione di cadavere. Saman, già l’anno precedente alla sua scomparsa e uccisione, si era rivolta ai servizi sociali. Una forte richiesta d’aiuto, la sua, che ha denunciato i genitori per maltrattamenti e induzione al matrimonio. Come sappiamo attraverso i programmi che si sono occupati a lungo del suo caso, la 18enne era rientrata nell’abitazione di Novellara, dove vivevano suo padre, sua madre e suo fratello, con la speranza di poter riavere i suoi documenti. Tra gli atti del processo vi è l’agghiacciante filmato, immortalato da una telecamera di sicurezza, peraltro trasmesso dal Chi l’ha visto?, in cui sono stati registrati gli ultimi istanti di vita di Saman. In esso si vede chiaramente la giovane che esce di casa, accompagnata dai genitori, proprio la notte della scomparsa. Nel filmato in bianco e nero, si vede chiaramente Saman prendere la strada delle serre senza più far ritorno. E’ in quei frangenti che andrà incontro alla morte.