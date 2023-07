Durante un’arrampicata sul Corno Piccolo, un alpinista romano precipita perdendo la vita

Sul Gran Sasso, l’uomo si trovava insieme a un compagno di arrampicata sulla via Mirka, una delle pareti est della montagna situata in Prati di Tivo. Durante la discesa lungo il Corno Piccolo, l’alpinista è improvvisamente caduto e rimasto bloccato in una nicchia della parete sottostante.

Inizialmente, il suo compagno di cordata ha pensato che stesse bene, ma presto si è reso conto che la situazione era molto più grave di quanto immaginasse. Non appena ha compreso la gravità del sinistro, ha contattato immediatamente il servizio di emergenza 118 per richiedere soccorso. Il protocollo di soccorso in montagna è stato immediatamente attivato, con il coinvolgimento del Soccorso alpino e speleologico che è intervenuto via elisoccorso.

Tuttavia, le forti raffiche di vento hanno reso le operazioni di recupero estremamente complesse e rischiose. Nonostante le difficoltà, uno degli operatori è riuscito a calarsi lungo la parete e recuperare l’alpinista ancora vivo, mentre gli altri tecnici stanno lavorando instancabilmente per recuperare e portare giù la salma dell’uomo che purtroppo non ha avuto la stessa fortuna. La dinamica precisa dell’incidente è ancora sconosciuta e le autorità stanno indagando per determinare le cause di questa perdita.

Gli amanti della montagna e della scalata rimangono sconvolti da questo avvenimento, che ci ricorda sempre la grande importanza della sicurezza e dell’attenzione durante le attività in ambiente montano. I nostri pensieri e le nostre condoglianze vanno alla famiglia e agli amici dell’alpinista deceduto, che si trovano ad affrontare un momento di profonda tristezza. Questo episodio ci ricorda quanto sia fondamentale rispettare e prendere sul serio tutti i provvedimenti di sicurezza quando ci si avventura sui nostri amati monti.

Nonostante l’intervento immediato dei compagni di arrampicata e del personale di soccorso sul posto, purtroppo non è stato possibile salvare la vita dell’alpinista romano. Le autorità locali e le squadre di soccorso hanno avviato un’indagine per determinare le cause esatte dell’incidente al fine di fornire maggiori informazioni sulla tragedia.