Due maestre umiliano e schiaffeggiano bambino disabile di 6 anni: entrambe rinviate a giudizio

Due maestre di Agrigento andranno a processo per percosse inflitte ad un bimbo disabile di soli 6 anni. Questa vicenda è venuta alla luce grazie alla denuncia coraggiosa della madre del piccolo, che si è insospettita per i lividi che ha notato sul corpo del figlioletto al ritorno da scuola. I carabinieri hanno immediatamente avviato un’indagine, piazzando telecamere nascoste all’interno della classe del bambino.

Il periodo di osservazione, che ha avuto luogo dal 3 al 20 febbraio 2020, ha fornito prove schiaccianti del sistema di percosse e umiliazioni perpetrato dalle due insegnanti. Le immagini delle telecamere hanno documentato in modo inequivocabile le maestre colpire il piccolo con schiaffi, spintoni e persino un calcio sulla coscia. Un filmato agghiacciante mostra il bambino barcollare dopo aver ricevuto uno schiaffo in pieno volto.

L’episodio più inquietante si è verificato il 20 febbraio. In meno di 20 minuti, come evidenziato dai filmati, il piccolo è stato ripetutamente schiaffeggiato e colpito in faccia. Successivamente, il bambino è salito sulla cattedra e una delle maestre lo ha percosso per farlo scendere, tirandogli anche le orecchie.

La vicenda è giunta all’udienza preliminare davanti al giudice Stefano Zammuto, su richiesta del pubblico ministero Gianluca Caputo, che ha chiesto il rinvio a giudizio delle due insegnanti. I difensori delle imputate hanno richiesto il giudizio abbreviato e il procedimento è stato aggiornato al 26 settembre. La madre del bambino, che ora ha 9 anni, si è costituita parte civile.

Questa vicenda getta luce sull’importanza di garantire la sicurezza e il rispetto all’interno delle scuole. È inaccettabile che due insegnanti, figure che dovrebbero rappresentare un punto di riferimento e un sostegno per i nostri bambini, abbiano commesso tali atti di violenza verso un bambino disabile.

È fondamentale che tutti i genitori e i membri della comunità si uniscano per condannare fermamente tali comportamenti e chiedere giustizia per il piccolo coinvolto. Nessun bambino dovrebbe mai essere vittima di abusi, e dobbiamo fare tutto il possibile per garantire un ambiente sicuro e protetto nelle scuole.