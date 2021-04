Due fratelli muoiono a distanza di pochi giorni dopo aver contratto il Covid-19

Avevano contratto il Covid-19 nelle scorse settimane, ma per due fratelli pugliesi residenti a Montesano Salentino, in provincia di Lecce, purtroppo non vi è stato nulla da fare. Donato e Antonio Ferraro, di 67 e 61 anni, sono spirati a pochi giorni di distanza uno dall’altro. Il primo a perdere la vita a causa del coronvirus è stato Donato, poi nelle scorse ore si è spento anche Antonio. Le vittime, quando hanno contratto il virus, hanno contagiato anche l’anziana madre e un altro loro fratello, che sono risultati asintomatici al Covid.

Un dolore immenso per i famigliari, che devono fare i conti con l’ennesima tragedia accaduta nel Salento a causa del patogeno Sars-CoV-2. Donato ha smesso di lottare contro il virus mercoledì scorso ed è spirato nell’ospedale “Santa Caterina Novella” di Galatina. Antonio è morto nella serata di ieri 18 aprile presso il Dea di Lecce, dove era ricoverato ormai da due settimane. I due erano molto conosciuti nel piccolo comune salentino, Antonio lo si vedeva aggirarsi spesso nei pressi del monumento del calvario.

Comunità in lutto

Tutta la comunità di Montesano Salentino adesso è in lutto a causa del deceso dei due fratelli. “Dopo Donato, oggi purtroppo è venuto a mancare anche il fratello Antonio. Il Covid ci porta via ancora una volta un nostro concittadino fragile. Con profondo dolore lo ricordiamo ed esprimiamo il nostro cordoglio e la nostra sincera vicinanza ai famigliari” – queste sono le parole espresse dal sindaco del comune pugliese.

Numerosi messaggi di vicinanza e cordoglio sono arrivati in queste ore sulle pagine social di Antonio, ma anche dei loro famigliari. Montesano Salentino è un piccolo paese dove tutti si conoscono, in quanto ha poco più di 2.000 abitanti. Tutti si sono uniti al dolore che ha colpito la famiglia Ferraro.

Il Covid in Puglia continua la sua corsa, e ogni giorno sono oltre 1.000 i contagi registrati nella regione. Anche nel Salento l’incidenza è molto alta. Per capire la gravità della situazione basti pensare che durante la prima ondata questa zona d’Italia è stata praticamente risparmiata dal Covid, mentre durante la seconda ondata e terza ondata i casi sono aumentati del triplo. Ieri 18 aprile sono stati riscontrati 137 nuovi casi di contagio solo nella provincia di Lecce.