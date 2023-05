Sabato 13 maggio, proprio alla vigilia della festa della Mamma, si è celebrato un matrimonio molto emozionante a San Pietro in Gu, in provincia di Padova. Ciò che rende questa unione così straordinaria è che le due donne che si sono sposate hanno deciso di farlo davanti alle loro sei figli avute da precedenti relazioni.

Le protagoniste di questa storia affascinante sono Marcia Cristina Serena, 33 anni, e Silvia Occini, 38 anni, entrambe residenti a San Giorgio in Bosco. Hanno scelto di unire le loro famiglie, superando le relazioni passate e seguendo il richiamo dei loro cuori. Silvia è mamma di Gabriele, 15 anni, e Federica, 10 anni, mentre Marcia è mamma di Andrea, 14 anni, Francesco, 12 anni, Elisa, 10 anni, e Aurora, 6 anni.

Il matrimonio è stato celebrato con grande gioia e commozione dal consigliere comunale Michele Carli. “Avevo chiesto di poter celebrare la prima unione civile del nostro Comune, ero emozionato: Marcia e Silvia non vivono nel nostro territorio, ma il fatto che ci abbiano scelti ci riempie di orgoglio. Ci apriamo a un mondo nuovo che siamo pronti a supportare senza pregiudizi e retaggi”, ha dichiarato Carli a Il Mattino di Padova.

La storia di Silvia e Marcia ha inizio più di vent’anni fa, durante un campeggio. “Io ero l’animatrice di Marcia e, in tutta onestà, ci stavamo anche antipatiche, ci evitavamo il più possibile”, ha raccontato Silvia al Corriere. Tuttavia, nonostante il loro primo incontro non fosse dei più piacevoli, le due donne sono rimaste in contatto nel corso degli anni. Si scambiavano messaggi di tanto in tanto per aggiornarsi sulle loro vite, annunciarsi le gravidanze a vicenda. Ma qualcosa è cambiato lo scorso settembre. “Avevamo bisogno l’una dell’altra in ogni momento del giorno, stavamo sveglie ore la notte per messaggiarci“, ha spiegato Silvia.

Così, seguendo il loro cuore, Silvia e Marcia hanno deciso di incontrarsi di persona. “Il 13 novembre ci siamo scambiate il primo bacio. Un mese dopo le ho chiesto di sposarmi. Poi, il 13 febbraio, me lo ha chiesto Marcia. Per mantenere la tradizione, abbiamo scelto come data del matrimonio il 13 maggio. Ma il vero incentivo è stato il desiderio di poterci stare accanto nei momenti difficili“, ha raccontato Silvia.