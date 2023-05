Due alpinisti hanno perso la vita sul Corno Piccolo del Gran Sasso

Una volta ancora, la montagna dimostra la sua pericolosità, portandosi via la vita di un alpinista e di un escursionista, abruzzesi e amanti della natura. Raffaello Toro, guida alpina di 48 anni di Spoltore, e Gianluca Camplone, 51 anni, escursionista di Pescara, stavano affrontando la parete nord del Corno Piccolo, sul versante teramano del Gran Sasso, quando, purtroppo, hanno fatto una brutta caduta lungo il canale Sivitilli, ancora innevato, perdendo la vita.L’allarme è stato dato da un altro gruppo di alpinisti che è stato testimone dell’accaduto.

Le salme sono state recuperate dal canale Sivitilli e portate a Prati di Tivo grazie all’elisoccorso del 118 di Pescara e del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico d’Abruzzo.

Le indagini sono state affidate ai carabinieri della stazione di Pietracamela che lavorano per ricostruire le cause dell’incidentee capire se ci sono stati degli errori o delle disattenzioni. Il presidente del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo Daniele Perilli, nel parlare con il Tg8, ha spiegato che le condizioni meteo e della neve erano buone, ma che purtroppo gli alpinisti sono scivolati e precipitati sulle rocce sottostanti.

L’accaduto dimostra ancora una volta che la montagna è affascinante, ma anche molto pericolosa. Nell’ultimo mese, infatti, sono già tre le vittime sul Gran Sasso e anche le persone più esperte possono avere incidenti gravi. È quindi importante andare preparati, informati e, soprattutto, rispettare sempre le regole di sicurezza. Si stanno ancora investigando le cause che hanno portato alla caduta degli alpinisti. La comunità alpinistica e gli appassionati di montagna sono addolorati per questa perdita.

In questo momento di grande tristezza, la comunità degli escursionisti si stringe attorno alle famiglie dei deceduti, facendo sentire loro il proprio affetto e la propria solidarietà. Siamo tutti vicini ai cari dei nostri due amici che hanno perso la vita in circostanze cosi tragiche. Ci auguriamo che le autorità competenti possano fare luce sull’accaduto al più presto, in modo da fare chiarezza su quanto accaduto e attuare eventuali misure di prevenzione per evitare futuri incidenti Per ora ci limitiamo a piangere i nostri amici e ad esprimere loro il nostro cordoglio e la nostra vicinanza in questi momenti difficili.