Dramma ad Oristano: madre uccide figlia 13enne e tenta il suicidio

Un terribile omicidio ha scosso nella giornata di sabato la piccola comunità di Silì, frazione di Oristano in Sardegna, dove una madre ha ucciso la figlia di soli 13 anni prima di tentare il suicidio, lanciandosi della finestra. A fare il terribile ritrovamento il padre della piccola, che era separato dalla moglie.

La vittima si chiamava Chiara Carta, e sabato pomeriggio era in procinto di uscire di casa, con già il giubbotto addosso. La giovane si trovava nel bagno della casa di famiglia, una casa al primo piano in una villetta presso via Martiri del Risorgimento, quando la madre Monica Vinci l’ha uccisa. Prima la donna di 52 anni ha tentato di strozzarla, stringendole attorno al collo il cavo di un caricabatterie, e poi ha preso la figlia a coltellate, uccidendola.

In seguito al delitto, la madre ha aperto una finestra di casa e si è lanciata di sotto, tentando di porre fine anche alla sua vita. Il rumore ha richiamato l’attenzione dei vicini, che hanno ritrovato la 52enne a terra, ferita ma ancora viva. Quando sono arrivati da lei, ha chiesto cosa fosse successo, come se non ricordasse quanto appena avvenuto.

Mentre veniva trasportata in ospedale , sul posto è giunto l’ex marito Pietro Carta, vigile urbano dal quale la donna era separata. È stato lui a fare il terribile ritrovamento del corpo della figlia, riverso sul pavimento con diverse ferite da arma da taglio sulla schiena, non appena è entrato in casa.

Monica è stata trasportata in elicottero presso l’ospedale Santissima Annunziata di Sassari, dove si trova ricoverata in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita. Il magistrato di turno e le autorità competenti stanno adesso lavorando per cercare di comprendere i motivi dietro il folle gesto della donna, formulando come prima ipotesi un litigio finito in tragedia.