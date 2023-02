Ascolta questo articolo

Capita di imbattersi in storie che si fanno accapponare la pelle al solo pensiero di doverle raccontare. Storie orrende che, da madre, mi fanno male due volte. Quella bambina poteva essere mia figlia, mia nipote, una mia conoscente e ha rischiato seriamente di perdere la vita.

Ancora una piccola innocente, vittima di un incubo ad occhi aperti attorno al quale gli inquirenti stanno cercando di far chiarezza. Vediamo di ricostruire cosa è successo.

L’accaduto

Mi sono imbattuta in questa storia di cui hanno parlato diverse importanti testate nazionali, restando a dir poco sconcertata. Una bimba di soli 17 mesi, dopo un peregrinare di ospedali, in cui i medici le medicavano delle lesioni alle pelle piuttosto ambigue, è venuta fuori la verità. Una verità agghiacciante che ha messo in evidenza cosa, la mente umana, è capace di fare. Prima di puntate il dito, è doveroso ricostruire l’accaduto in quanto le carnefici (così definite dalla collettività sempre pronta a giudicare), sono esse stesse vittime, in alcuni casi. Premettendo che la piccola ora è stata dimessa dal Policlinico di Milano, dove è stata ricoverata per delle ustioni alla pelle, e che raggiungerà finalmente una comunità protetta, dato che il Tribunale dei Minori ha disposto l’allontanamento dai genitori, con la sospensione dela patria potestà al padre della bimba, ricostruiamo quanto è accaduto.

La minore è stata ustionata, da colei che l’ha messa al mondo, con un deodorante spray, che le è stato spruzzato a distanza ravvicinata. La donna, interperllata, ha provato a giustificarsi, dicendo di averla solo voluta igienizzare. La 29enne, che risiede in provincia di Varese, è finita in manette con l’accusa di maltrattamenti aggravati. Ad occuparsi del caso, la Procura di Milano che, sulla base delle indagini eseguite dalla squadra Mobile milanese, è arrivata alla conclusione che sia stata proprio lei, madre della piccola, a compiere i maltrattamenti, “procurandole in modo reiterato lesioni personali, assoggettandola a sofferenze fisiche e morali, costringendola a vivere in penose condizioni di vita e in permanente stato di ricovero“.

La donna ha provato in tutti i modi a giustificarsi dicendo che non avrebbe mai pensato di farle del male, Eppure, dopo un peregrinare tra tre ospedali diversi, da Varese a Pavia, sino a Milano, nosocomio in cui la piccola è stata ricoverata per l’ultima volta, è emerso lo scenario orribile che ruota attorno a questa storia. I medici che l’hanno presa in cura a Milano, difatti, hanno avuto il sospetto che quelle lesioni potessero essere causata dalla madre, fino a quando, delle microcamere, fatte posizionare dagli investigatori per andare a fondo al caso, hanno immortalato i momenti dei maltrattamenti. La 29 enne continua a non capire i motivi per cui è detenuta, dicendo di averla solo voluta curare e di aver compreso la gravità del reato da lei commesso. Ma quale sarebbe il movente di tutto ciò? Secondo gli inquirenti, la giovane madre, vittima di un disagio psicologico o di depressione post- partum, avrebbe maltrattato la figlia per tenerla il più possibile ricoverata in ospedale. Ovviamente sarò pronta a fornire i dovuti aggiornamenti.