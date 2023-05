Dottoressa salva e adotta un neonato migrante orfano

Il 28 aprile del 2023, un neonato migrante di soli 6 mesi, di nome Ismail, è stato salvato dai medici del Poliambulatorio di Lampedusa. Ismail è diventato orfano dopo il naufragio della barca su cui viaggiava con la madre, in cui hanno perso la vita molte altre persone. La dottoressa Alessandra Teresi, medico della rianimazione del 118 di Palermo, si è offerta di prendersi cura del bambino, non appena lo ha visto.

La Teresi si trovava sul molo Favaloro quando Ismail è stato trovato in grave stato di ipotermia, ed è stata lei a soccorrerlo insieme alla squadra di medici e infermieri del Poliambulatorio. La dottoressa ha espresso subito il desiderio di poter avere in affidamento temporaneamente il piccolo, visto che non poteva entrare nell’hotspot con altre duemila persone. La richiesta è stata accolta dai Servizi sociali e dal tribunale per i minorenni di Palermo.

La decisione di affidare Ismail alla dottoressa Teresi è stata definita naturale e scontata, data l’emozione generata dalla tragedia appena avvenuta. La rianimatrice si è impegnata a dare al bambino tutto l’amore e la cura di cui ha bisogno, e questo gesto ha suscitato grande emozione e gratitudine da parte di molte persone. Anche il padre di Ismail, bloccato in Tunisia, è d’accordo con questa soluzione e ha espresso la sua gratitudine verso la dottoressa e il marito, che hanno accolto il piccolo Ismail come fosse un loro figlio.

L’affido di Ismail ha suscitato grande attenzione mediatica e ha spinto molte persone a riflettere sulla drammatica situazione dei migranti che cercano di raggiungere l’Italia attraverso il mare.

La tragedia di cui è stato vittima Ismail non è un caso isolato, ma fa parte di un fenomeno molto più ampio che coinvolge migliaia di persone ogni anno, costrette a rischiare la propria vita per sfuggire a guerre, fame e povertà.