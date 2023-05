Corrada Ambrogio è una dottoressa che ha vissuto un’esperienza travagliata nell’Alto Adige. Dopo anni di duro lavoro e sacrifici, Corrada si è trovata costretta ad abbandonare a causa di mobbing e discriminazioni linguistiche. Originaria della Sicilia, Corrada si era trasferita in val Pusteria nel 2018 con la speranza di realizzare la sua passione per la medicina.

Dopo aver studiato tedesco per due anni a Vienna e aver completato con successo i tirocini a Bressanone e Bolzano, sembrava che la sua carriera stesse prendendo una buona piega. Ma quando Corrada cominciò a lavorare al pronto soccorso di Brunico, iniziarono le sue disavventure.

Fu costretta a svolgere compiti che non erano di sua competenza e subì continue umiliazioni e insulti da parte dei colleghi. Venne diffamata online, accusata di avere simpatie neofasciste e di negare ai pazienti l’uso della lingua tedesca. Ma le ingiustizie non finirono qui. Quando le venne offerta una sistemazione temporanea in un seminterrato, Corrada si trovò a subire atti di vandalismo nel suo ambulatorio.

I suoi appunti per i pazienti venivano gettati nel cestino e alcuni pazienti si lamentavano del fatto che non potessero comunicare con lei nella loro lingua madre. Le segnalazioni contro di lei all’Asl e gli atti di vandalismo culminarono nel momento in cui i muri dell’ambulatorio vennero imbrattati di vomito e urina.

A quel punto, Corrada si vide costretta a chiedere l’intervento dei Carabinieri e prese un periodo di congedo per malattia, perdendo così centinaia di pazienti. Nonostante tutti i suoi sforzi per cercare di risolvere la situazione, la risposta che ricevette dall’Asl fu sconcertante. Le fu comunicato che se i comportamenti inappropriati avessero persistito, l’Ordine dei medici sarebbe stato informato e si sarebbero intraprese azioni legali.A giugno, Corrada prenderà la difficile decisione di dimettersi, lasciando così alle spalle anni di duro lavoro e impegno. Il sindaco Gartner, purtroppo, ha evitato di commentare la situazione, dimostrando un atteggiamento di chiusura.

È triste vedere come una donna coraggiosa e competente come Corrada Ambrogio abbia dovuto affrontare discriminazioni e soprusi nel suo percorso professionale. La sua storia ci ricorda che ancora oggi molte donne si trovano a combattere contro pregiudizi e ostacoli ingiusti sul luogo di lavoro.