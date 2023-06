A distanza di un paio di giorni, ancora tutti abbiamo negli occhi e nella mente quanto successo al piccolo Manuel, il bambino di 5 anni travolto da un’auto a folle velocità. I responsabili sono TheBorderline, degli youtuber, la cui avventura, durante una challenge, è terminata nel modo peggiore per il bambino. Oggi, gli stessi youtuber decidono di chiudere la loro attività su Youtube in quanto il loro pensiero è soltanto per il bambino.

Nel frattempo, continuano le indagini in modo da chiarire l’esatta dinamica di quanto avvenuto e che ha portato a questa fine per il bambino e la sua famiglia. Tuttora, le immagini sono al vaglio delle forze dell’ordine che stanno cercando di capire come muoversi in tal senso e capire cosa sia realmente successo lungo quella strada.

Matteo Di Pietro, uno degli youtuber, in base alle ultime informazioni e indagini al riguardo, dovrebbe aver superato prima una auto a folle velocità per poi colpire la vettura guidata da Elena Uccello, proprio come riporta Il Corriere della Sera. Nel frattempo, in seguito a quanto successo, hanno deciso di pubblicare un ultimo video su Youtube accompagnato dal seguente messaggio: “La tragedia accaduta è talmente profonda che rende per noi moralmente impossibile proseguire questo percorso”.

In questo modo, con questo video, i TheBorderline sanciscono la fine della loro attività su Youtube. Esprimono anche tutto il loro supporto, cordoglio e affetto alla famiglia. Affermano che questa è una vicenda che ha cambiato per sempre la loro vita per cui nulla sarà più come prima.

In seguito a questo triste epilogo, non si sentono di proseguire il percorso che hanno cominciato su Youtube, per cui dichiarano cessata ogni tipo di attività. L’idea iniziale era provare a fornire un intrattenimento con uno spirito sano e divertente. Ora, il pensiero del gruppo, proprio come si legge in una nota, è soltanto per il piccolo Manuel.