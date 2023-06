Dopo le minacce, i ragazzi di TheBorderline lasciano la capitale

Avrebbero già lasciato Roma i ragazzi dei TheBorderline, il canale YouTube dove venivano pubblicati video dalla persona ritenuta responsabile del sinistro che ha causato il decesso del piccolo Manuel Proietti, 5 anni, ed il ferimento della sorellina minore e la madre nella capitale.

A far prendere questa decisione sarebbero state le minacce ricevute dai giovani sui loro profili social in seguito alla diffusione della notizia. Per questo alcuni dei giovani coinvolti nel canale e nel sinistro avrebbero deciso di lasciare la Capitale e trasferirsi altrove, come riportato in esclusiva da La Repubblica di Roma.

Matteo Di Pietro, il ragazzo di 20 anni che si trovava alla guida del Suv Mercedes che ha preso in pieno la Smart Forfour mercoledì scorso, si sarebbe trasferito in provincia di Viterbo. Il giovane è al momento indagato per omicidio stradale in seguito al decesso di Manuel avvenuto poco dopo il suo arrivo in ospedale, era subito risultato positivo ai cannabinoidi. Per lui la procura di Roma ha disposto degli esami tossicologici di secondo livello.

Vito Lo Iacono potrebbe invece, secondo alcuni, essersi addirittura trasferito all’estero, ed entrambi i giovani hanno disattivato tutti i loro profili sui social, dopo aver pubblicato un video su YouTube dove hanno annunciato la chiusura del canale TheBorderline, creato nel 2020, dicendo addio ai 600milla iscritti.

Anche la fidanzata di Matteo ,Giulia Giannandrea, ha chiuso tutti i suoi social in seguito ai numerosi insulti ricevuti. Nei giorni scorsi la giovane era intervenuta per chiarire la sua posizione sulla vicenda, dichiarando: “Sono costretta a intervenire per dire che io non ero presente nell’auto, non sono una Youtuber e sono totalmente estranea ai fatti. Il mio nome e la mia foto sono stati ingiustamente e ripetutamente pubblicati su tutti i principali quotidiani nazionali e telegiornali esponendomi ad accuse di ogni tipo“.