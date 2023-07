Cosa ne pensa l’autore

Teo Sebbas - Oggi, Rosino e Serafina sono diventati un esempio per tutti, giovani e anziani, dimostrando che l'educazione è un percorso senza fine e che la voglia di imparare può accompagnarci per tutta la vita. La loro storia ci ricorda che non è mai troppo tardi per inseguire i propri sogni e che il valore dell'istruzione va al di là del mero conseguimento di un titolo. Auguriamo a Rosino, Serafina e Najla un futuro luminoso, ricco di nuove opportunità e soddisfazioni. Che la loro storia continui a ispirare e motivare tante altre persone a perseguire i propri obiettivi, indipendentemente dall'età o dalle difficoltà incontrate lungo il cammino.