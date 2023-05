Dopo 13 anni, ricercatori trovano la causa della patologia che aveva trasformato una bambina in ”pietra”

La morte di Beatrice Naso, una bambina di 8 anni di Torino, a causa di una malattia genetica estremamente rara ha suscitato l’interesse dei ricercatori di tutto il mondo, spingendoli a concentrarsi maggiormente sulla sua patologia, al fine di individuarne la causa. Nel corso del 2018, un gruppo di ricercatori ha compiuto un importante passo avanti nello studio della malattia di Beatrice.

Grazie alla pubblicazione di uno studio su Nature Communication, e alla collaborazione di vari centri italiani ed esteri, è stato possibile identificare l’anomalia cromosomica responsabile della patologia della bambina, che all’inizio non aveva neppure un nome. La famiglia di Beatrice ha creato una onlus per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla rarità delle malattie genetiche e per far conoscere il caso di Beatrice, attirando così l‘attenzione dei media e dei ricercatori interessati a individuare la causa della sua patologia.

La malattia di Beatrice si presentava come un caso unico nel suo genere: trasformava la cartilagine in osso, rendendo i movimenti sempre più difficili fino a bloccare completamente arti e articolazioni. Inoltre, questa malattia si manifestava sin dalle prime settimane di vita della bambina, evolvendo rapidamente e diventando invalidante. La particolarità di questa patologia ha portato a identificarla immediatamente come una malattia genetica, richiedendo la collaborazione tra pediatri, il laboratorio di Genetica medica e malattie rare della Città della Salute di Torino e il Dipartimento di Scienze mediche dell’Università di Torino, per comprendere il complesso meccanismo alla sua base.

Dopo la morte di Beatrice, è stato avviato uno studio internazionale coordinato dall’Università di Pavia per individuare la causa della sindrome della bambina. Il gruppo di ricerca ha identificato un’anomalia cromosomica unica, mai descritta in letteratura: un segmento duplicato del cromosoma 2 inserito sul cromosoma X di Beatrice.

Questa anomalia dei cromosomi, definita come un’inserzione di una regione di un cromosoma su un altro, ha dimostrato di poter influenzare l’espressione genica. Si è scoperto che il segmento aggiuntivo del cromosoma 2 conteneva regioni in grado di attivare i geni sul cromosoma X nei tessuti sbagliati, in particolare il gene ARHGAP36, che produceva una proteina in eccesso nel tessuto cartilagineo, inducendo la formazione di tessuto osseo in luoghi impropri.

La scoperta della causa della malattia di Beatrice è stata il risultato di oltre 13 anni di ricerca e centinaia di esperimenti, dato che la malattia era così rara e unica che non esistevano precedenti nella letteratura medica. Grazie alla collaborazione tra ricercatori italiani ed esteri, è stato possibile individuare la causa della patologia di Beatrice e comprendere il complesso meccanismo sottostante.