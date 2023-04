Donna uccisa a Rovigo, è stato il figlio di 8 anni: ha sparato per errore giocando con una pistola

Sarebbe stata uccisa per errore dal figlio di solo otto anni Rkia Hannaoui, la donna che è stata uccisa lo scorso 28 marzo con un proiettile alla testa in casa ad Ariano Polesine, in provincia di Rovigo. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il bambino stava giocando con una pistola appartenuta al vicino di casa, che ha tentato di depistare le indagini.

Una prima ricostruzione spiega che il bambino stava giocando insieme al fratello di 10 anni, ed ha trovato la pistola, custodita in un capannone adiacente alla casa. Intorno alle 16 il bimbo di 8 anni sarebbe rientrato nella casa di via Fine maneggiando l’arma, dalla quale è partito accidentalmente un colpo che ha centrato la madre 31enne alla testa.

Disperati, i bambini hanno chiamato il vicino di casa Giacomo Stella, che ha a sua volta allertato il 118 e le forze dell’ordine. I soccorsi hanno trovato la donna agonizzante e l’hanno trasportata in ospedale, dove è morta il giorno successivo. Stella aveva raccontato agli inquirenti che Rkia “era morta perché ha sbattuto la testa. Era andata in svenimento perché stava senza mangiare, per il Ramadan“.

L’autopsia, svolta ad inizio di questa settimana, ha però confermato che era morta per un colpo d’arma da fuoco da calibro 22 alla tempia non sparato a distanza ravvicinata. I militari hanno poi ritrovato la pistola in un campo vicino alla casa, probabilmente un tentativo di depistaggio da parte dell’uomo, forse per coprire il ruolo dei due minori.

Attualmente i due bambini sono stati affidati al padre, che nel giorno della tragedia si trovava al lavoro, e si trovano presso la casa di uno zio. Resta ora da chiarire come i bambini si siano procurati l’arma del delitto, e se il padre era in questi giorni venuto a conoscenza della verità di quanto accaduto.