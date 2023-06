Donna scomparsa dopo una lite con il marito, avviate le ricerche

Nella città di Portogruaro (Venezia), un marito preoccupato ha denunciato la scomparsa della sua amata moglie, una donna di 45 anni, classe 1977. Tutto è iniziato questa mattina, il 30 maggio, quando la coppia, che viveva tranquillamente nella loro casa con il loro figlio, ha avuto una discussione accesa, che ha portato la donna a prendere una decisione drastica: allontanarsi.

Senza lasciare tracce, la donna è partita a bordo dell’auto di famiglia, una Ford Focus bianca, e da quel momento nessuno è stato in grado di rintracciarla. Preoccupato per la sua scomparsa, il marito si è recato presso la stazione dei Carabinieri di Portogruaro per lanciare l’allarme. La denuncia di scomparsa ha attivato immediatamente il piano di ricerca della Prefettura di Venezia.

Gli investigatori, nel tentativo di far luce su questo mistero, stanno ascoltando amici e parenti della donna, originaria della Polonia, ma finora non sono emersi elementi utili. La donna ha lasciato tutto a casa, incluso il portafoglio e il telefono. La macchina è scomparsa nel nulla, così come la giovane mamma. Le forze dell’ordine, in collaborazione con i vigili del fuoco, stanno impiegando ogni risorsa a loro disposizione per trovare qualsiasi traccia della donna.

La comunità locale è fortemente colpita da questa vicenda e si è mobilitata per condividere l’appello di ricerca sui social media. Si invitano tutti i residenti di Portogruaro e delle zone circostanti a prestare attenzione e a segnalare qualsiasi informazione che possa essere utile per ritrovare questa madre di famiglia scomparsa. È un momento di grande apprensione per la famiglia e gli amici della donna, che sperano in un ritorno sicuro e in fretta della loro cara.

Tutti sono uniti nell’auspicio che la situazione si risolva nel migliore dei modi e che la donna venga presto ricondotta alla sua famiglia, sana e salva. In attesa di ulteriori sviluppi nelle ricerche, è fondamentale che la comunità si sostenga reciprocamente, offrendo supporto emotivo e condividendo qualsiasi informazione rilevante con le autorità competenti. Soltanto insieme potremo fare la differenza e contribuire a riportare a casa questa madre di famiglia.