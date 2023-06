Donazione multiorgano al Mazzini: il prezioso dono di una donna abruzzese di 72 anni

Nella giornata di ieri, si sono concluse le procedure per una straordinaria donazione multiorgano presso l’ospedale Mazzini di Teramo. La generosa donatrice è stata una coraggiosa donna teramana di 72 anni, che purtroppo è deceduta a causa di un’emorragia cerebrale. Tuttavia, il suo decesso non è stato inutile, poiché il suo gesto ha dato nuova vita a molte persone bisognose.

La storia di questa donna è stata caratterizzata da un altissimo valore civico e da una generosità senza precedenti. I suoi familiari, in linea con questi principi, hanno dato il loro pieno consenso alla donazione degli organi. I suoi reni sono stati trapiantati presso l’ospedale dell’Aquila, mentre il suo prezioso fegato ha raggiunto la città di Roma. Inoltre, le sue cornee sono state inviate presso la Banca degli Occhi dell’Aquila.

Questo atto di altruismo, nonostante la disgrazia del decesso, ha donato nuova vita a molte persone, dimostrando ancora una volta che la cultura della donazione sta crescendo sempre più nella nostra realtà. Questa è già la quinta donazione multiorgano che si è verificata nella nostra Asl di Teramo solo nel corso del 2023, il che è un segno tangibile del progresso che stiamo facendo.La nostra Asl è inoltre dotata di un’organizzazione sempre più sofisticata ed efficiente, in grado di gestire con successo questo tipo di procedure.

È grazie a questi due fattori che siamo in grado di rispondere alle esigenze di una lista di attesa che conta ben 8.000 persone in attesa di un trapianto. È un impegno che facciamo con grande responsabilità e dedizione, perché sappiamo che ogni donazione conta e può fare la differenza nella vita di qualcuno. Il direttore generale della Asl, Maurizio Di Giosia, ha voluto commentare l’importanza di questa donazione, sottolineando l’importanza di un gesto che moltiplica la vita nonostante la morte.

È un messaggio di speranza e solidarietà che parla da solo, evidenziando l’importanza di continuare a promuovere attivamente la cultura della donazione degli organi.In conclusione, questa donazione multiorgano è un esempio tangibile dell’immensa generosità di una donna teramana e della determinazione della nostra Asl nel garantire una risposta alle numerose persone che si trovano in attesa di un trapianto. Continueremo a lavorare instancabilmente per promuovere la cultura della donazione e per fornire cure sempre più efficienti e tempestive a coloro che ne hanno bisogno.