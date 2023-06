Cosa ne pensa l’autore

Teo Sebbas - Il gesto di Laura Lamari, che ha donato la stanza del figlio defunto a un migrante disabile colpito da un'alluvione, è un esempio di come l'amore e la solidarietà possano superare le difficoltà e trasformare la vita degli altri. È un promemoria potente del potere che ogni individuo ha di fare la differenza e di come i social media possano essere utilizzati per diffondere messaggi di gentilezza e incoraggiamento.