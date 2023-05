Diventa mamma dopo un tumore raro: “I medici di Pavia hanno creato una cura solo per me”

Angelica, una giovane donna di soli 26 anni, si è trovata ad affrontare una sfida difficile nel 2018: la scoperta di un tumore molto raro. Nonostante la sua giovane età, Angelica ha dovuto affrontare un percorso di cura e guarigione che avrebbe cambiato la sua vita.

Tutto ha avuto inizio con alcuni dolori addominali che, inizialmente, sono stati attribuiti a uno strappo o un’ernia causati durante un corso in palestra. Ma quando i sintomi persistevano, Angelica ha deciso di sottoporsi a una risonanza magnetica che ha rivelato la presenza di una massa tumorale.

La diagnosi ufficiale è arrivata nel febbraio del 2019, dopo una serie di esami, tra cui una Pet e una biopsia. Il tumore era un condrosarcoma di grado 1 situato nell’osso sacro, in prossimità di organi delicati come retto, utero e ovaie. La sua asportazione richiedeva un intervento chirurgico “importante” con possibili effetti collaterali invalidanti.

Una terapia difficile ma necessaria

La terapia proposta prevedeva la radioterapia, ma per un condrosarcoma, noto per essere resistente alle radiazioni, questa opzione non era molto efficace. Invece, è stata raccomandata ad Angelica un’altra forma di terapia chiamata adroterapia, che utilizza gli ioni carbonio per ridurre la capacità di autoriparazione del tumore. Angelica si è quindi trasferita da Pavia in Campania, per iniziare il suo percorso di cura nell’estate del 2019.

Prima delle sedute di adroterapia, ha subito un intervento per preservare la sua fertilità, seguito da 16 sessioni di trattamento. Durante queste procedure, è stata adottata una misura precauzionale per proteggere gli organi circostanti, utilizzando un dispositivo in silicone chiamato “spacer“.Inoltre, è stata effettuata una crioconservazione degli ovociti, una tecnica standard per preservare la fertilità, che ha coinvolto lo spostamento delle ovaie in avanti e la protezione del retto e dell’utero tramite lo spacer. Grazie a questo approccio, Angelica ha mantenuto la funzionalità ovarica e il suo ciclo mestruale è regolare, senza subire danni al retto.

La gioia di una nuova vita: Angelica diventa madre

Una volta completato il trattamento, Angelica è tornata a casa. Ora, a distanza di un anno, ha una meravigliosa notizia da condividere: è diventata madre. Nonostante le preoccupazioni iniziali e i dubbi sul come il suo corpo avrebbe reagito, Angelica ha deciso di affidarsi alla squadra medica che l’aveva curata durante il suo percorso di guarigione.