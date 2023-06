Non farebbe notizia se al centro dell’attenzione non ci fosse Zendaya, l’attrice protagonista del franchise di Spiderman e fidanzata ufficiale del suo interprete Tom Holland. Secondo la stampa americana, l’attrice si trovava a Roma per pubblicizzare la maison Bulgari nel suo nuovo Hotel al centro della capitale, presentandosi con un abito scintillante tempestato di diamanti della maison Valentino.

L’attrice è testimonial del brand di lusso Bulgari, si trovava lì insieme ad una sua amica e, andata a cena in un ristorante di lusso capitolino, sarebbe stata cacciata a causa del suo abbigliamento inopportuno. Indossava un toppino nero con pancia scoperta e pantaloni cargo beige sportivi, inadatti e inappropriati per l’ambiente, ci voleva infatti un dress code.

Si trovava alla Terrazza Borromini che affaccia su Piazza Navona, rinomato per essere un posto assolutamente in, e richiedeva un tubino nero o un vestito quantomeno chic, tanto che è stata allontanata dal locale ed ha mangiato una pizza con i suoi amici a Piazza Navona.

La notizia ha fatto il giro del web, ma l’attrice ha voluto precisare che i fatti non sono andati così, bensì voleva cambiare locale perchè conosceva già quel ristorante essendo già stata a Roma, ha comunque voluto passare nella capitale alcuni giorni di vacanza anche essendo ambasciatrice del marchio.

Zendaya è famosa per aver interpretato la fidanzata di Spiderman sia nei film che nella vita, nel franchise omonimo che ha sbancato i botteghini in tutto il mondo della Marvel. Molto apprezzata, ha vinto due Emmy e un Golden Globe nella serie Euphoria, e interpretato Anne Wheeler nel film drammatico The Greatest Showman (2017), nel 2021 ha girato Dune di Villeneuve e nel 2023 girerà Dune 2; è stata anche modella e cantante prima di diventare attrice, ha iniziato da piccola recitando in Disney Channel ed in video musicali.