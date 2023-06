Dipendenze digitali, giovani sempre più a rischio

Un nuovo coprifuoco sta per essere introdotto in Italia, ma questa volta non riguarda gli spostamenti notturni. È un coprifuoco che mira a combattere il fenomeno dell‘IGG, ovvero l’Internet Gaming Disorder, una dipendenza incontrollata dai videogiochi che sta coinvolgendo sempre più ragazzi. Ispirandosi alla recente iniziativa adottata in Asia, dove il problema è più diffuso, il governo italiano ha deciso di intervenire per evitare che un numero crescente di giovani cada preda di questa dipendenza tecnologica. Secondo gli esperti, il problema non va sottovalutato. “I ragazzi vivono ‘strafatti‘ di TikTok, Instagram, Twitch e rischiano di perdere il senso della realtà“, affermano gli psichiatri. “Queste dipendenze non sono diverse dalle dipendenze dalle droghe d’abuso: sono coinvolte le stesse aree cerebrali e gli stessi neurotrasmettitori, dopamina e serotonina“.

Un nuovo studio promosso dal Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha rivelato che ben 700.000 ragazzi italiani sono a rischio di sviluppare varie forme di dipendenza legate all’utilizzo della tecnologia. I dati sono allarmanti: oltre 100.000 adolescenti italiani si chiudono per mesi in casa, sostituendo la realtà con il mondo virtuale, mentre altri 100.000 fanno un uso incontrollato dei social e delle piattaforme di streaming. Ci sono anche 500.000 ragazzi, soprattutto maschi, a rischio di dipendenza dai videogiochi. Questi risultati sono emersi dallo studio condotto dall’IRCCS Stella Maris e dalla AUSL di Bologna, che è stato presentato durante il convegno congiunto Sinpf (Società Italiana di NeuroPsicoFarmacologia) e Sinpia (Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza) dal titolo “Psicofarmacologia clinica in età evolutiva: efficacia, sicurezza e implicazioni di trattamento nelle successive età della vita“, tenutosi a Cagliari.

Non solo la dipendenza dai videogiochi, ma anche l’ansia e la depressione sono in aumento tra i giovani. In un mondo sempre più connesso, i ragazzi cercano sollievo su Internet, ma finiscono per rimanere intrappolati in un vortice di dipendenza. Tuttavia, esistono oggi terapie cognitive e comportamentali, nonché cure farmacologiche, in grado di aiutare i giovani pazienti. Il convegno a Cagliari è l’occasione per discutere delle possibilità di trattamento di queste nuove dipendenze comportamentali, ma anche per ipotizzare strategie di prevenzione mirate ai giovanissimi. “I ragazzi oggi sono più spesso avvolti dall’ansia e depressione, meno inseriti nel tessuto sociale e contemporaneamente esposti a stimoli tecnologici radicalmente diversi rispetto ai coetanei di appena vent’anni fa“, afferma Claudio Mencacci, Co-Presidente Sinpf e direttore emerito di Neuroscienze all’Ospedale Fatebenefratelli-Sacco di Milano.

La pandemia ha amplificato un disagio già profondamente presente. La progressiva riduzione della socializzazione e delle relazioni affettive, insieme alla crescente pressione per la performance, sono fenomeni in continua crescita negli ultimi anni. Matteo Balestrieri, co-presidente Sinpf e professore di psichiatria all’Università di Udine, sottolinea l’importanza della prevenzione: “I ragazzi oggi sono impauriti, disorientati e trovano nel web, sui social, nei videogiochi un mezzo per alleviare la sofferenza, la paura, l’incertezza, finendo per diventarne dipendenti. Puntare sulla prevenzione, aumentando l’attenzione sulla salute mentale dei giovanissimi in famiglia e a scuola, è perciò fondamentale. Occorre osservarli, a casa e in classe, per cogliere i segnali del disagio, imparando a discriminare i segni che sono parte del fisiologico percorso dell’adolescenza dagli indicatori di un disturbo psicologico o una dipendenza comportamentale come quella da videogiochi, internet o social“.

Ma come riconoscere i campanelli d’allarme? Secondo Stefano Berloffa, autore dello studio, la dipendenza dai videogiochi si manifesta attraverso vari segni: l’uso compulsivo nei momenti di stress, sintomi di astinenza, l’abitudine a mentire sull’uso, la perdita di controllo e l’abbandono di altri interessi. Spesso, questa dipendenza è associata ad ansia, depressione, disturbo ossessivo-compulsivo, disturbi dello spettro autistico o da deficit di attenzione e iperattività. Nei Paesi in cui il fenomeno dell’IGG è più diffuso, sono state adottate raccomandazioni per l’uso appropriato di internet e programmi di prevenzione scolastici. L’intervento terapeutico e farmacologico riveste un ruolo fondamentale nel trattamento di queste dipendenze. “Queste dipendenze non sono diverse dalle dipendenze dalle droghe d’abuso: sono coinvolte le stesse aree cerebrali e gli stessi neurotrasmettitori, dopamina e serotonina“, precisa Marco Pistis, esperto di Neuroscienze e Farmacologia Clinica dell’Università di Cagliari.

Una volta diagnosticato il problema, diventa indispensabile aiutare i ragazzi a riprendere il controllo della loro vita attraverso trattamenti adeguati. Attualmente, le terapie familiari e cognitive-comportamentali sono le più utilizzate, ma esistono anche terapie farmacologiche sicure ed efficaci. Tuttavia, la prevenzione rimane uno degli aspetti chiave da considerare. Sara Carucci, neuropsichiatra infantile presso la Clinica di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza della ASL di Cagliari, sottolinea l’importanza di un trattamento personalizzato e di un approccio multimodale: “Gli antidepressivi, ad esempio, possono essere d’aiuto se ansia e depressione incidono sull’uso eccessivo di internet, social o videogiochi. In alcuni casi, possono essere utili anche gli stabilizzatori dell’umore, per ridurre l’impulsività che può favorire il comportamento compulsivo. Tuttavia, è fondamentale che il trattamento con farmaci sia attentamente personalizzato e supervisionato da un medico specialista“.