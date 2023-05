Denunciata per frode al reddito di cittadinanza: aveva 25.000 euro sul conto del sito di scommesse online

La notizia riguarda una donna di 49 anni, residente nel Napoletano, che è stata denunciata dalle forze dell’ordine di Cannara, in provincia di Perugia, per avere ottenuto il reddito di cittadinanza nonostante avesse a disposizione oltre 25.000 euro sul conto di un sito di scommesse online. La donna dovrà restituire circa 6.000 euro incassati negli ultimi mesi.

La signora, nella documentazione necessaria per il calcolo dell’ISEE (l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente), aveva omesso di indicare la presenza del conto online, dichiarando una disponibilità finanziaria quasi pari a zero, e riuscendo così ad ottenere il reddito di cittadinanza. Le autorità si sono imbattute nella donna nell’ambito di un’indagine per truffa subita da un’altra donna residente nella stessa provincia, in cui la 49enne è stata denunciata per frode informatica e riciclaggio.

Gli inquirenti hanno chiarito che il conto online è una sorta di portafoglio elettronico e non solo uno strumento attraverso cui si movimenta denaro sulla piattaforma di gioco, dato che è possibile accreditare e prelevare bonus, somme vinte ed effettuare depositi. In questo caso, la signora aveva depositato una somma significativa di denaro sul conto e si era quindi resa colpevole di un comportamento fraudolento.

La denuncia contro la donna è stata presentata alla Procura di Napoli e l’INPS ha sospeso l’erogazione del reddito di cittadinanza e avviato l’iter per recuperare i circa 6.000 euro erogati. La vicenda dimostra l’importanza di verificare con attenzione la documentazione presentata per l’ottenimento del reddito di cittadinanza, al fine di evitare abusi e comportamenti fraudolenti.

Inoltre, la notizia evidenzia il fenomeno del gioco d’azzardo online e la necessità di regolamentare questa attività, che può rappresentare una fonte di guadagno per alcuni ma anche una fonte di perdite economiche significative per altri. È importante sensibilizzare la popolazione sui rischi connessi al gioco d’azzardo e promuovere una maggiore consapevolezza sui comportamenti responsabili da adottare in questo settore.